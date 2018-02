 Jonge mannen verdienen liever meer dan partner

Vrouwen verzwijgen twee keer zo vaak een aankoop dan mannen - Een op de drie jonge mannen (tot 29 jaar) vindt het vervelend wanneer zijn partner meer verdient dan hij. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl, onder 1.115 Nederlanders die samenwonen met hun partner.



Van alle ondervraagden verzwijgen vrouwen – vergeleken met mannen - dubbel zo vaak een aankoop voor hun partner.

Uit het onderzoek blijkt dat mannen het -in vergelijking tot vrouwen- vele malen belangrijker vinden om meer te verdienen dan hun partner. Van alle ondervraagde mannen antwoordt ongeveer tien procent bevestigend, tien keer zoveel als vrouwen (een procent). Mannen tot 29 jaar spannen met 33 procent de kroon, ruim zes keer meer dan het gemiddelde van alle ondervraagden (vijf procent). "De meerderheid van de vrouwen verdient vandaag de dag nog steeds minder dan mannen," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Blijkbaar rust er een taboe op het omgekeerde, wanneer een vrouw het meest verdient binnen een relatie."



Verzwijgen van aankopen

96 procent van alle ondervraagden zegt grote uitgaven eerst met zijn partner te overleggen. Toch zegt een op de tien Nederlanders weleens een aankoop te verzwijgen voor zijn of haar partner. Opvallend is dat veertien procent van de vrouwen zich hier schuldig aan maakt. Het percentage mannen ligt, met zeven procent, twee keer zo laag. De absolute koplopers op dit gebied zijn jonge vrouwen (tot 29 jaar), van hen heeft een kwart weleens iets gekocht zonder het te vertellen aan de partner. Franke: "Wanneer wij een nieuwe koelkast of televisie nodig hebben, overleg ik dit natuurlijk eerst ook even met mijn vriendin. Maar ik ga echt niet elk kledingstuk of gadget dat ik koop met haar bespreken, daar laten wij elkaar gewoon vrij in."



Financiële openheid

Ondanks dat ongeveer de helft van de ondervraagden de gezamenlijke rekeningen naar rato van inkomsten betaald, zegt ongeveer een op de acht van hen zijn pincode niet te delen met zijn partner. Jongeren tot 29 jaar zijn met 60 procent de grootste voorstander van een eerlijke verdeling van de kosten. Toch zegt zestien procent van hen niet te willen dat zijn of haar rekening door de partner wordt bekeken en deelt een derde zijn pincode niet met hun partner. Franke: "Uit het onderzoek blijkt dat voornamelijk jongeren zich zeer bewust zijn van hun financiële privacy. Dezelfde cijfers laten echter zien dat naarmate ze ouder worden, dit langzaam afneemt."