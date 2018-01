 Vijf tips voor het verbeteren van de visuele privacy

'Visueel hacken’ is het bekijken of bemachtigen van informatie op een beeldscherm, - Privacy van data is een hot topic en gaat iedereen aan. Denk eens aan de nieuwe Europese Privacy Wetgeving die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).



Deze wetgeving legt meer verantwoordelijkheid bij organisaties als het gaat om privacy. Ook visuele privacy valt hieronder. In het kader van Data Protection Day, waarbij extra aandacht wordt gevraagd voor het belang van bescherming van data, heeft 3M vijf manieren samengesteld waarmee organisaties hun visuele privacy kunnen verbeteren om hun medewerkers en waardevolle gegevens te beschermen.



Visueel hacken

‘Visueel hacken’ is het bekijken of bemachtigen van informatie op een beeldscherm, voor onbevoegd gebruik. Het omvat iemand die inloggegevens ziet en herinnert, het fotograferen van vertrouwelijke gegevens op een beeldscherm en het per ongeluk inzien van gegevens over een werknemer of financiële gegevens. In een experiment met visueel hacken, wat in opdracht van 3M in acht landen is uitgevoerd door Ponemon Institute, was visueel hacken succesvol in 91 procent van de pogingen, waarvan de helft binnen 15 minuten. Bovendien stijgt het risico van visueel hacken met mobiel werken.



Vijf tips om visueel hacken te helpen voorkomen



1. Audit – Evalueer plaatsen van risico en kwetsbaarheid. Loop door de werkruimte van de organisatie heen en zoek naar kwetsbare situaties, zoals monitors die te zien zijn door veel voorbijgangers of niet-afgesloten kamers waar vaak gevoelige documenten worden uitgedraaid. Neem de veiligheidsrisico's mee die worden veroorzaakt door mobiele medewerkers en contractanten.



2. Begeleiding van medewerkers – Stel de juiste beleidslijnen en procedures samen om uw medewerkers te helpen bij het reduceren van het risico van visueel hacken, zoals het leegmaken van het bureau aan het eind van de werkdag; moedig het gebruik aan van shredders en beveiligde afvalbakken. Laat het personeel weten dat zij bezoekers kunnen confronteren die zich verdacht gedragen of afgeschermde ruimtes binnengaan.



3. Moedig naleving aan onder medewerkers – Training geven en dat proces regelmatig onder de aandacht brengen en bekrachtigen. Dit zal ervoor zorgen dat maatregelen op het gebied van visuele privacy routine worden en deel uitmaken van de bedrijfscultuur. Beloon medewerkers die aan de voorschriften voldoen.



4. Pas aan en verbeter – net als andere hackers passen visuele hackers zich aan aan wijzigingen van de maatregelen op het gebied van beveiliging en privacy. Loop regelmatig het kantoor door om nieuwe kwetsbare situaties te vinden. Bekijk welke medewerkers extra training nodig hebben; herzie en verbeter de training en communicatie naar behoeven. Maak visuele privacy een integraal deel van de algemene beoordeling van de beveiliging.



5. Breng fysieke beveiligingen aan – Voorzie monitors, tablets en smartphones van privacy-filters die het zicht van opzij door toekijkers verduisteren. Met andere woorden, wat er op het scherm staat, is alleen zichtbaar recht voor het scherm en van dichtbij. Deze filters zijn gemakkelijk te installeren en verwijderen en voorkomen tevens krassen en vegen op waardevolle IT-apparatuur en telefoons.