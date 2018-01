 IT en HR onvoldoende op elkaar afgestemd

Een vijfde van de HR-processen nog handmatig uitgevoerd - HR-afdelingen denken nog te weinig in digitale oplossingen. Meer dan een vijfde (22 procent) van de Human Capital Management (HCM)–processen wordt nog steeds handmatig uitgevoerd.



Bovendien is de afstemming met IT-afdelingen ver te zoeken: ruim een op de vier (28 procent) HR-experts geeft aan dat IT slechts enigszins betrokken wordt bij besluiten over HCM-oplossingen. Bij drie procent speelt IT helemaal geen rol.

Dit blijkt uit recent onderzoek van ADP naar oplossingen voor het beheer van menselijk kapitaal (HCM) onder ruim tweeduizend HR-beleidsmakers in acht Europese landen.



Technisch onderlegd

"Van HR-teams mag verwacht worden dat ze technisch onderlegd zijn, maar in sommige gevallen kan dat beter," aldus Martijn Brand, algemeen directeur bij ADP Nederland. "IT-oplossingen kunnen processen efficiënter maken, resultaten leveren op basis van data en administratieve processen automatiseren. Meer bedrijven zouden digitale HCM-oplossingen daarom moeten omarmen en IT- en HR-teams nauwer laten samenwerken om digitale veranderingen succesvol door te voeren."



Digitaal werken komt dichterbij

Hoewel de samenwerking met IT nog niet altijd optimaal is, blijkt de houding van HR-experts ten opzichte van digitalisering in de loop van de jaren wel veranderd. De meeste experts erkennen het belang van technologie in het bieden van meer strategische inzichten voor hun organisatie.

Met name end-to-end integratie van alle HR- en talentmanagementsystemen (68 procent) en HR-analyses (64 procent) vinden HR-experts steeds belangrijker. Ruim de helft (56 procent) van de HR-professionals vindt functionaliteiten zoals apps om sociale verbinding te realiseren of beter samen te werken, zeer belangrijk.

"Medewerkers willen dat HR-processen soepel verlopen zodat ze er weinig tijd mee kwijt zijn. Ze verwachten dat hun ervaring op het werk vergelijkbaar is met die in hun vrije tijd. De introductie van nieuwe technologieën - zoals sociale of samenwerkings-apps - in het dagelijkse werk helpt bij het voldoen aan hun verwachtingen," zegt Brand.



Focus op training in de toekomst

Training en ontwikkeling is veruit de belangrijkste kwestie voor alle bedrijven; 50 procent van de HR-beslissers geeft aan dat dit in de toekomst de meeste prioriteit heeft binnen hun afdeling. Het managen van talent en de digitale transformatie zal cruciaal zijn voor de hele organisatie. Werving en selectie en talentmanagement worden in grote mate beïnvloed door employer branding, met input van marketing- en communicatieteams.