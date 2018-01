 Aantal ict-vacatures sterk gestegen

ICT'er is gewild - In het laatste kwartaal van 2017 is het totale aantal ict-vacatures significant gestegen. iSense ICT professionals signaleert in haar kwartaallijkse arbeidsmarktrapportage een stijging van 20.9 procent in het aantal online geplaatste ict vacatures.



Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016 zijn er zelfs 23.7 procent meer ict-vacatures online geplaatst. Een verrassende ontwikkeling, omdat iSense in haar vorige rapportage nog een daling van 7.3 procent constateerde

De meeste vraag is er naar .NET-ontwikkelaars, PHP-ontwikkelaars, ERP-consultants en securityspecialisten. Ook de vraag naar Java-specialisten en testers zit in de lift. De behoefte aan securityspecialisten groeit zelfs sneller dan ooit. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017 zijn er bijna 60 procent meer vacatures geplaatst voor deze groep ict’ers. Ook in vergelijking met Q3 zet de stijgende lijn door: met 45 procent is dit de grootste stijging.



Veel vraag naar ict’ers bij het MKB

Als we naar de ontwikkeling van het aantal vacatures bij ondernemingen van verschillende groottes kijken, zien we een opvallende trend. Organisaties van 50 tot 1000+ medewerkers plaatsten de laatste drie jaar grofweg hetzelfde aantal vacatures; er was slechts een lichte, geleidelijke stijging te ontdekken. De grootste stijgingen zijn te zien bij organisaties die tot 50 medewerkers in dienst hebben. Bijna een derde van alle ict-vacatures staat open bij organisaties tot tien medewerkers.



Dalende behoefte aan binnen het onderwijs?

Het gaat goed met de vraag naar ict-medewerkers in de financiële branches. Het aantal geplaatste vacatures laat een constant stijgende lijn zien. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016 zien we een stijging van 56 procent. Daarentegen daalt de behoefte aan ict-personeel binnen het onderwijs. In deze branche worden sinds het eerste kwartaal van 2016 structureel minder vacatures geplaatst. Opmerkelijk, omdat het aantal vacatures bij andere branches juist toeneemt.