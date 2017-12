 Best presterende bedrijven betalen CEO relatief minder

Goedbetaalde CEO staat niet garant voor goede prestaties - Beursgenoteerde ondernemingen die de afgelopen zeven jaar bovengemiddeld presteerden, betaalden hun CEO’s minder dan ondernemingen die het minder goed deden. Nederlandse CEO’s hoorden in 2016 wederom niet tot de topverdieners in Europa.



Het name hun collega’s in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werden aanzienlijk beter beloond. Dit blijkt uit het jaarlijkse beloningsonderzoek van Vlerick Business School onder leiding van professor Xavier Baeten onder CEO's van 861 beursgenoteerde ondernemingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Het remuneratieonderzoek van Vlerick werd dit jaar voor de zevende keer uitgevoerd. Baeten: "Met betrekking tot remuneratie valt een aantal zaken op: zo betalen de beter presterende bedrijven hun CEO relatief minder goed, ligt het aandeel van de variabele beloning als onderdeel van de totale remuneratie lager en is er een kleinere ‘spread’ in de bonus (het verschil tussen targetbonus en maximale bonus)." Ook is er geen verband tussen het beter presteren van een bedrijf en het al dan niet toekennen van lange termijn bonussen of de omvang daarvan. Gekeken naar de zogeheten pay-ratio CEO/werknemer - die aangeeft wat de verhouding is tussen de bezoldiging van beiden - valt op dat die lager is bij ondernemingen die op de lange termijn beter presteren.



Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek

- CEO’s van bedrijven met een notering in Duitsland of het Verenigd Koninkrijk worden aanzienlijk beter betaald dan hun Nederlandse collega’s.



- De beter presterende bedrijven betalen hun CEO relatief minder goed, het aandeel van de variabele beloning als onderdeel van de totale renumeratie is lager en is er een kleinere ‘spread’ in de bonus.



- Er is geen verband tussen het beter presteren van een bedrijf en het al dan niet toekennen van lange termijn bonussen of de omvang daarvan.



- Gekeken naar de zogeheten pay-ratio CEO/werknemer valt op dat die lager is bij ondernemingen die op de lange termijn beter presteren.



- Met name ondernemingen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en Zweden presteren beter dan de markt. Nederlandse bedrijven bevinden zich rond het gemiddelde en bedrijven met een notering in België en Frankrijk doen het relatief minder goed.



- In Nederland wordt bij achttien procent van de beursgenoteerde bedrijven vereist dat de CEO structureel aandelen in de onderneming houdt.



- Er is een opvallende relatie tussen de hoogte van de totale CEO-bezoldiging en de aandelen van de onderneming: hoe meer versnipperd het aandeelhouderschap is, hoe hoger de remuneratie van de betreffende CEO.



Salaris CEO's van large-cap ruim drie keer hoger dan small-cap

Het laat onder meer zien dat de Nederlandse CEO van een AEX-fonds (large-cap) in 2016 gemiddeld naar huis ging met een salaris van 2.940.000 euro (som van vaste remuneratie, bonus en aandelengerelateerd loon). Wie aan het hoofd stond van een AMX-fonds (midcap) ontving gemiddeld 1.080.000 euro aan salaris. De beloning van de CEO van een AScX-fonds (small-cap) was 785.000 euro. Wat opvalt is dat CEO’s van bedrijven met een notering in Duitsland of het Verenigd Koninkrijk aanzienlijk beter worden betaald dan hun Nederlandse collega’s, ook na correctie op grootte en winstgevendheid van de organisatie.



Aandelenbezit vereist

In Nederland wordt bij achttien procent van de beursgenoteerde bedrijven vereist dat de CEO structureel aandelen in de onderneming houdt. Doorgaans wordt de omvang van het gewenste aandelenpakket uitgedrukt als een veelvoud van de vaste remuneratie, waarbij het In de meeste gevallen gaat om 1,5 of 2,5 keer het basissalaris. Nederlandse bedrijven lopen hiermee voorop ten opzichte van bedrijven in andere Europese landen, waarbij wel moet worden aangetekend dat in het Verenigd Koninkrijk zo goed als alle ondernemingen (maar liefst 94 procent) dit vereisen.



Hogere remuneratie bij versnipperd aandeelhouderschap

De hoogte van de totale remuneratie van Nederlandse CEO’s wordt bepaald door de grootte van het bedrijf (een grotere onderneming betekent doorgaans een hogere beloning), het land en door anciënniteit. Let wel: hoe langer de CEO in zijn huidige rol zit, hoe lager de remuneratie. Er is verder een opvallende relatie tussen de hoogte van de totale CEO-bezoldiging en de aandelen van de onderneming. Het Vlerick-onderzoek laat zien dat hoe meer versnipperd het aandeelhouderschap is, hoe hoger de remuneratie van de betreffende CEO.