Interactie gaat gestuurd worden door intonatie, gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal - Ericsson ConsumerLab presenteert haar rapport The 10 Hot Consumer Trends for 2018 and beyond. Hieruit blijkt dat consumenten verwachten dat digitale technologie steeds meer vanuit menselijke aansturing gaat werken.



Lichaamstaal, gezichtsuitdrukking en intonatie vergroten de mogelijkheden om tech devices via consumer interacties te beheren. Hierdoor wordt adoptie steeds gemakkelijker.

Dit zijn de tien trends voor 2018 en daarna:

Your Body is the User Interface: meer dan de helft van de gebruikers van slimme voice assistants gelooft dat we onze devices zullen benaderen alsof het mensen zijn en interactie aangaan door middel van lichaamstaal, expressie, intonatie en aanraking. Ongeveer twee van de drie denkt dat dit binnen drie jaar al gebeurt. Augmented Hearing: 63 procent van de consumenten zou een koptelefoon willen hebben, die in in staat is vreemde talen realtime te vertalen. 52 procent wil een koptelefoon die het gesnurk van een partner of familielid blokkeert. Eternal Newbies: 30 procent geeft aan het moeilijk te vinden nieuwe technologische ontwikkelingen bij te benen. Maar diezelfde technologische ontwikkelingen maken ons ook tot instant experts. 46 procent geeft aan het internet hen de mogelijkheid biedt sneller dan ooit nieuwe vaardigheden te leren, maar ook te vergeten. Social Broadcasting: met sociale media kwam ook de belofte voor tweerichtingscommunicatie, waarin individuele consumenten een stem kregen en waarin de balans tussen zenders en ontvangers hersteld zou worden. Sociale media worden nu echter overspoeld door eenzijdige berichtgeving. De helft van de consumenten zegt dan ook dat AI nuttig zou zijn om de feiten te controleren van berichten die op sociale media zijn gepost. Intelligent Ads: advertenties worden misschien wel slimmer dan goed voor ze is. Meer dan de helft van de Augmented Reality- en Virtual Reality-gebruikers denkt dat advertenties zo realistisch worden, dat ze uiteindelijk de geadverteerde producten zullen vervangen. Zo kunnen consumenten bijvoorbeeld een strandvakantie ervaren in een VR-advertentie en zich realiseren dat de daadwerkelijke vakantie niet meer nodig is. Uncanny Communication: 50 procent vindt het beangstigend wanneer zij geen onderscheid meer kunnen maken tussen mens en machine. 40 procent vindt het beangstigend wanneer hun smartphone zou reageren op hun humeur. Leisure Society: 32 procent van de studenten en werkenden zijn van mening dat zij geen baan nodig hebben om een waardevol leven te hebben. 40 procent zegt blij te zijn met een robot die zorgt voor de inkomsten, zodat zij meer vrije tijd hebben. Your Photo is a Room: stel u voor dat u een foto in kunt lopen en de herinnering volledig kunt herbeleven. Drie van de vier ondervraagden gelooft binnen vijf jaar in een foto op een smartphone rond te lopen dankzij Virtual Reality. Streets in the Air: stadswegen mogen dan wel vollopen met verkeer, maar in de lucht is ruimte genoeg. 39 procent is van mening dat hun stad een wegennetwerk in de lucht nodig heeft, voor bijvoorbeeld drones en andere vliegende voertuigen. Een bijna even zo grote groep is bezorgd dat een drone op hun hoofd zou kunnen vallen. The Charged Future: de connected wereld vraagt om mobiele energie. Meer dan 80 procent van de ondervraagden gelooft dat we binnen slechts vijf jaar long-lasting batterijen hebben, die een einde maken aan het oplaadprobleem. Complexe menselijke interacties

Michael Björn, Hoofd Onderzoek bij het Ericsson ConsumerLab, zegt: "We staan aan de vooravond van een toekomst waarin apparaten geen knoppen of schakelaars meer hebben en ook niet meer digitaal aangestuurd hoeven te worden via de smartphone. Dit is wellicht zelfs een noodzakelijke verandering, omdat het voor gebruikers lastig is om elk nieuw apparaat dat aan het Internet of Things wordt gekoppeld opnieuw te leren bedienen. Nu moeten we nog alle ins en outs van onze apparaten kennen, maar in de toekomst kennen onze apparaten onszelf. Om dit te realiseren, moeten apparaten voor data van complexe menselijke interacties vertrouwen op cloud-gebaseerde processen en binnen enkele milliseconden intuïtief te reageren, waardoor de eisen aan next generation connectiviteit toenemen."