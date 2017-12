  Lean & Agile: gouden huwelijk of langdurige strijd?

Begin klein, experimenteer, verken en train om de methodieken te doorgronden - In de volksmond worden Lean en Agile vaak in één adem genoemd. Logisch, want beide methodieken kenmerken zich door het vergroten van klantwaarde, continu aanpassen en het stellen van de mens boven tools en technieken.



Desalniettemin zijn er significante verschillen. Voor organisaties die hun slagkracht en wendbaarheid willen vergroten, klantgerichter willen werken en meer efficiëntie nastreven is de keuze soms lastig. Wanneer kiest u voor Lean en wanneer is Agile een betere methodiek? Volgens Martijn van Laak en Merel van der Velde van LCG is de keuze overbodig. In hun ogen zijn Lean en Agile juist complementair en bieden ze een totaaloplossing voor een innovatieve en efficiënte organisatie.



Agile versus Lean

Zowel Lean als Agile kennen wat betreft doel en herkomst een aantal significante verschillen. In het grote plaatje zijn de verschillen al zichtbaar doordat het doel van de twee methodieken verschilt. Van Laak: "Agile gaat over innoveren, iets nieuws voortbrengen. De processen zijn vaak complex en worden daarom opgeknipt in kleine stukken. Met Agile wordt innoveren een continu proces om dagelijks in te kunnen spelen op nieuwe omstandigheden. Lean heeft daarentegen de focus op verbeteren en standaardisatie, waarbij men streeft naar slanke en efficiënte processen met zo min mogelijk verspillingen. Kortom, Agile wordt vaak ingezet om te innoveren en Lean om efficiënter te werken en te verbeteren. Helaas is de complementariteit nog niet overal doorgedrongen. Een gemiste kans!"



Agile meets Lean

Wie beter bekend is met beide methodieken, is in staat om op hoog niveau meer overeenkomsten dan verschillen te ontdekken. Van der Velde: "De overeenkomsten zitten met name in de structuur- en cultuurverandering die Lean en Agile met zich meebrengen. Het gaat om de overtuiging van de organisatie en haar medewerkers om continu te willen verbeteren en innoveren. In het kort cyclische proces komen de vernauwingen gauw bloot te liggen. Hier kan de organisatie veel van leren. De evaluatie en verbeteringen zorgen ervoor dat deze storingen in de toekomst worden voorkomen. Bovendien gaat in beide methodieken de aandacht uit naar de medewerkers, die de belangrijkste rol spelen in een verander- en verbetercultuur. Samen ontwikkelen en innoveren, maar ook samen verantwoordelijkheid nemen is de sleutel."



Agile met een snufje Lean

Als bedrijven werken met de Agile-methodiek, dan is Lean daarop een sterke aanvulling. De focus ligt met Agile namelijk op het continu innoveren in kleine iteraties, maar de bedrijfsprocessen zijn vaak in mindere mate in kaart gebracht. Van der Velde zegt daarover: "Als een organisatie ervoor kiest om te beginnen met Agile, dan kan u direct aan de slag. De beste manier van denken is immers door te doen. Begin dan ook klein, het is een valkuil om direct de hele organisatie mee te willen nemen en te groot te beginnen. Als u merkt dat bepaalde processen vastlopen of lang duren, dan is dat het moment om met Lean aan de slag te gaan. Dit helpt bedrijven om de problemen binnen processen, die door Agile-werken werden geconstateerd, op te lossen. Agile constateert namelijk alleen het probleem, terwijl je met Lean teruggaat naar de grondoorzaak en transparant maakt wat er gebeurt in het proces."

Andersom geldt dat Agile een waarde kan toevoegen aan de Lean-organisatie. Door de voorspelbaarheid die Lean nastreeft, kan het verander- en innovatievermogen van een organisatie beperken. Lean biedt slanke processen, maar zorgt niet per se voor wendbaarheid. Van Laak: "Lean start meestal met een waardestroomanalyse. Daarmee wordt in kaart gebracht welke processen de klant direct dienen en waar de verspillingen zitten. De stap daarna gaat richting een droomproces. Dat is het punt waar Agile een belangrijke bijdrage kan leveren. Het zorgt ervoor dat de ‘droom’ wordt omgezet naar een concreet verbeterproces. Ofwel: een balans tussen het operationaliseren van verbeteren in combinatie met innovatiekracht."



Tip voor de manager

"Organisaties die het iedere dag beter willen doen dan gister en dagelijks willen werken aan innovatie, kunnen niet om Lean en Agile heen," concludeert Van Laak. "Desalniettemin is het van belang om te begrijpen dat het geen wondermiddelen zijn. Lean en Agile werken mag geen doelstelling op zich worden, het zijn methodieken die je helpen om betere resultaten te behalen. Werken volgens Lean en Agile is tien procent inspiratie en 90 procent transpiratie. Het vraagt een intensief proces, maar de ervaring leert dat het een organisatie positieve klant-, medewerkerstevredenheid en bedrijfsresultaten oplevert. Voor wie vandaag nog wil starten: begin klein, experimenteer, verken en train om de methodieken te doorgronden. Ga met een open blik het proces in en ervaar wat er gebeurt. Als de methodieken succesvol blijken na het experimenteren, dan breidt het zich in de organisatie vaak uit als een olievlek."