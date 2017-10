 Meer dan een kwart van vacatures staat langer dan 60 dagen open

Gelderland provincie met het hoogste percentage moeilijk vervulbare vacatures - Uit eigen cijfers van Indeed blijkt dat na 60 dagen meer dan een kwart van de vacatures (27,6 procent) nog openstaat. Vooral in Gelderland hebben werkgevers moeite om posities vervuld te krijgen: daar staat na zestig dagen 28,8 procent van de vacatures nog open.



Naast Gelderland ligt ook in Noord-Holland en Utrecht het aandeel vacatures dat na zestig dagen nog openstaat, met respectievelijk 28 procent en 27,9 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit kan er onder andere mee te maken hebben dat de vaardigheden van de werkzoekenden in deze provincies niet goed aansluiten bij wat er voor deze vacatures wordt gevraagd. Zeeland is juist de provincie met het laagste percentage moeilijk te vervullen vacatures. Daar is na 60 dagen gemiddeld slechts 23,4 procent van de vacatures nog niet vervuld.



Moeilijk vervulbare vacatures per provincie op functieniveau

In Noord-Holland staat 72 procent van de vacatures voor wijkverpleegkundige na zestig dagen nog open. Daarnaast is goed te zien dat er in veel provincies een tekort aan thuishulpen is. Begin september 2017 werd bekend dat vakbonden en werkgevers het eens zijn geworden over een loonsverhoging van thuiszorgmedewerkers, wat het tekort in de komende periode mogelijk terugdringt.



Verschil in vraag en aanbod

Indeed deed op basis van eigen cijfers ook onderzoek naar het verschil tussen het aantal werkzoekenden en het aanbod van onlinevacatures. Zo is Zeeland de provincie waar in verhouding de meeste vacatures (1,37) zijn per werkzoekende, en ligt de verhouding vacatures-werkzoekenden in Gelderland met 1,01 nagenoeg gelijk. Na Zeeland hebben de provincies Utrecht (1,19) en Noord-Brabant (1,14) de meeste vacatures per werkzoekende. Groningen is de provincie met het minste aantal vacatures (0,7) per werkzoekende.



Vacatures in de Randstad

Ook in de vier grote steden van de Randstad zijn er verschillen te zien. Hoewel er in Utrecht en Amsterdam in verhouding meer vacatures beschikbaar zijn dan het aantal werkzoekenden (respectievelijk 1,24 en 1,09), blijft er in beide steden meer dan een kwart van de vacatures openstaan. In Amsterdam blijft na zestig dagen 28,6 procent van de vacatures onvervuld, in Utrecht is dit percentage 28,3. Van de vier grote steden in de Randstand ligt in Rotterdam het percentage onvervulde vacatures het hoogst. Na zestig dagen blijft 29,4 procent van de vacatures onvervuld. In verhouding zijn er ook minder vacatures beschikbaar dan het aantal werkzoekenden (0,85). In Den Haag blijft 27,4 procent van de vacatures onvervuld en ligt in verhouding ook het aantal vacatures lager dan het aantal werkzoekenden (0,82).



Soort kandidaten

"Deze cijfers maken duidelijk dat er op regionaal niveau een mismatch is op de Nederlandse arbeidsmarkt," zegt Sander Poos, Managing Director Benelux van Indeed. "Bedrijven moeten verder kijken dan alleen het aantal werkzoekenden in een bepaalde regio. Ze moeten ook kijken naar het soort werkzoekenden. Bedrijven op zoek naar ingenieurs, doen er goed aan zich te richten op gebieden met een sterke technische focus, zoals Eindhoven of Twente. Door er bijvoorbeeld een vestiging te openen of door het mogelijk te maken om op afstand te werken, wat gezien de huidige technologieën geen barrière meer hoeft te vormen."

De resultaten van Indeed schetsen een vergelijkbaar beeld met dat van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat onlangs concludeerde dat het Nederlandse bedrijfsleven moeite heeft met het vinden van geschikt personeel.