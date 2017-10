 Hoe ziet de toekomst van zakelijke cloud er uit?

Innovatieve cloud transformeert zakenwereld - Oracle-CEO Mark Hurd deed voorspellingen over de cloud en besprak de toekomst van business op Oracle OpenWorld. Oracle-klanten Bloom Energy, FedEx en Gap vergezelden Hurd op het podium en vertelden hoe innovaties hun business flexibeler, efficiënter en rendabeler maken.



Hurd’s belangrijkste voorspellingen voor 2025:

Applicatieontwikkeling en -testing zal voor 100 procent in de cloud gebeuren.

80 procent van alle productie-apps zal zich in de cloud bevinden.

80 procent van alle IT-budgetten zal worden besteed aan clouddiensten.

80 procent van alle IT-budgetten zal worden besteed aan businessinnovatie, en slechts twintig procent aan systeemonderhoud.

Alle zakelijke data zullen worden opgeslagen in de cloud.

Zakelijke clouds zullen de veiligste plek zijn voor IT-processing.

Quotes uit Mark Hurd’s keynote:

"Het is belangrijk om goede apps te hebben. Wat we nu hebben uitgebouwd en wat we nu hebben, is echter nog meer. Het zijn goede apps die samenwerken, de meest complete suite aan PaaS-diensten en nieuwe-generatie Infrastructure-as-a-Service die allemaal samenwerken om elkaar aan te vullen."

"We proberen manieren te vinden om meer functionaliteiten te leveren en om onze businessactiviteiten te ondersteunen en nog beter te worden. Tegelijkertijd verlagen we ook onze kosten," aldus Chris Wood, vicepresident Business Services & Transformation bij FedEx Services. "Oracle Cloud is hier een belangrijk onderdeel van."

"Met Bloom helpen we klanten met een pay-as-you-grow-model," zegt Randy Furr, CFO van Bloom Energy. "Dit is nauw verwant aan de Oracle Cloud. Vanaf het begin is Bloom een van de grootste aanbieders van brandstofcellen. We moesten zogezegd een eigen sector creëren. We hebben geluk dat we in een vroeg stadium hebben gekozen voor Oracle ERP, EPM en Supply Chain: het heeft ons geholpen bij de groei en het schalen van onze business. Ik wil Oracle dan ook bedanken, zij zijn een geweldige partner."

"Ik heb nog nooit zo’n thought leadership, collectieve kennis en motivatie gezien om te bereiken wat we dit jaar hebben bereikt," zegt Paul Chapman, CIO van Gap. "Dat is het resultaat van Oracle Retail to the Cloud."