 Arbeidsmarkt managementconsultants trekt aan

Consultant kan weer volop rekenen op aantrekkelijke voorwaarden - De consultancybranche heeft haar pijlen weer gericht op groei, met als gevolg dat de arbeidsmarkt voor consultants volop aantrekt.



De vraag naar consultants neemt sterk toe en met het oog op het aantrekken en behouden van talent, wordt er in toenemende mate geïnvesteerd in arbeidsvoorwaarden. Dit blijkt uit de ‘Consulting Salary Survey 2017’ van Consultancy.nl en Berenschot.



Crisis voorbij

De Nederlandse consultancybranche heeft de crisisjaren definitief achter zich gelaten. Meer dan acht op de tien bureaus actief in het topsegment van de sector heeft zijn omzet in 2016 zien toenemen, en dit heeft zijn weerslag op de arbeidsmarkt voor consultants. Ruim 90 procent van de meer dan 700 ondervraagde management consultants geeft aan dat de arbeidsmarkt de afgelopen twaalf maanden is verbeterd, waarvan ongeveer de helft (48 procent) zelfs actief wordt benaderd door headhunters voor een mogelijke overstap.

Als gevolg van deze ontwikkelingen is werving opgeklommen tot een top-drie strategisch thema binnen de bestuurskamers van consultancybureaus – van klein tot groot. Bij de grootste spelers in de markt is werving zelfs een topprioriteit geworden, meer nog dan branding. Om de ‘war for talent’ te winnen zijn adviesbureaus onder meer druk bezig met het verbeteren van hun arbeidsvoorwaarden. 71 procent van de ondervraagde consultants zag hun salaris in 2016 stijgen, gemiddeld met zo’n 6,6 procent. Voor 2017 wordt voorspeld dat 80 procent een verbetering van de primaire arbeidsvoorwaarden tegemoet kan zien. Dit staat in schril contrast tot de situatie drie jaar geleden – toen had bijna een derde van de consultants te maken met een salarisbevriezing.



Bonus

Het percentage consultants dat een bonus ontvangt is gestegen naar 75 procent, ten opzichte van 68 procent drie jaar geleden. Gekeken naar bredere financiële voordelen, waaronder aspecten als bijvoorbeeld een leaseregeling en maandelijkse toeslagen, zegt 37 procent van de adviseurs dat hun arbeidsvoorwaardenpakket is verbeterd – slechts zeven procent geeft aan dat het pakket verslechterd is. "De aantrekkende markt voor adviesdiensten heeft ertoe geleid dat consultancybureaus hun vizier weer op groei hebben gericht. Waar tijdens de crisisjaren nog werd beknibbeld op arbeidsvoorwaarden, zorgt de sterke vraag naar talent er nu voor dat er juist volop geïnvesteerd wordt in het werven en behouden van talent", zegt Larry Zeenny, onderzoeker bij Consultancy.nl.

De investeringen die adviesbureaus doen in HRM-beleid werpen volgens de respondenten hun vruchten af. De algehele baantevredenheid van consultants is ten opzichte van de vorige meting toegenomen, met name op het vlak van salaris en bonus, parttime werken, en lease en OV-beleid. Ook de manier waarop bureaus een betere work-life balans stimuleren wordt hoger gewaardeerd. Vooral de grote kantoren en strategische bureaus hebben op dit vlak grote stappen gezet.



Rooskleurige vooruitzichten

Voor de komende periode zijn de vooruitzichten voor de consultancybranche rooskleurig: meer dan 80 procent van de bestuurders in de branche is (zeer) positief over de markt. Dit betekent dat talent management de agenda van partners nog meer zal gaan beheersen. "Het adagium voor 2018 lijkt te worden; wie de juiste medewerkers aan zich weet te binden heeft het werk," zegt Hans van der Spek, vanuit Berenschot verantwoordelijk voor de uitvoering van ‘Consulting Salary Survey 2017’.



Over het onderzoek

De Consulting Salary Survey is het grootste onderzoek onder adviseurs naar arbeidsvoorwaarden en human capital trends in de top van de consultancybranche. Meer dan 700 adviseurs werkzaam in alle branches en vakgebieden hebben deelgenomen aan de survey. De Consulting Salary Survey is een initiatief van platform Consultancy.nl en organisatieadviesbureau Berenschot.



Het volledige onderzoeksrapport is te bekijken op deze pagina en als PDF te downloaden via deze link.