 Doritos wint GfK Shopper Marketing Award 2017

Prijs voor merk dat zich onderscheidt op het gebied van shopper marketing - Vorige week is op het GfK FMCG Jaarcongres bekend gemaakt dat Doritos de GfK Shopper Marketing Award 2017 heeft gewonnen.



De GfK Shopper Marketing Award wordt jaarlijks uitgereikt aan het merk dat zich op de meest positieve manier heeft onderscheiden op het gebied van shopper marketing binnen de FMCG branche. Doritos ontvangt de prijs voor haar A vs B shopper marketing campagne, waarbij de shopper werd uitgedaagd om twee smaken te testen en de minst favoriete smaak op een zo creatief mogelijke manier te vernietigen. De prijs is dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt. Doritos was samen met Oreo en BiFi genomineerd door de vakjury.



Shopper insights

De jury prees de campagne van Doritos. "De campagne is opgezet vanuit goed onderbouwde shopper insights op basis waarvan een sterke activatie werd ontwikkeld, volledig toegespitst op de doelgroep. Verhoging van de penetratie binnen deze doelgroep door volledige invulling van de shopper journey en het inzetten van de juiste middelen over alle touchpoints. Een mooie merkactivatie, integraal gericht op consument, retailer en shopper," aldus de vakjury.