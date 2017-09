 De robotmanager loopt in feite al rond

Komt de functie van manager te vervallen? - De robot heeft last van zijn eigen definitie, want wie 'robots' zegt, denkt al gauw aan figuren zoals R2-D2 uit Star Wars. Als er op deze manier naar robotisering wordt gekeken, mist er volgens Robert Hoeksema, Sales Director Benelux bij OpenText een belangrijk aspect.



Hoeksema: "Robotisering bestaat op dit moment met name uit automatisering door middel van software. De discussie over robots op de werkvloer wordt daarom gevoerd vanuit en verkeerd perspectief, want het gaat vaak niet om fysieke robots, maar om software om mensen te helpen. Als er op die manier naar de discussie wordt gekeken, kan geconcludeerd worden dat veel van ons werk al gerobotiseerd is."



Baan op het spel?

Door de evolutie van technologie zijn veel mensen bang dat hun baan op het spel staat. Waar het eerst vooral de fabriekswerknemers betrof die veel handmatig werk doen, verschuift de discussie langzaam ook naar andere beroepsgroepen. Volgens sommigen zijn zelfs de managers in bedrijven niet meer veilig. Zo zouden ook zij vervangen kunnen worden en dit zelfs beter voor het bedrijf is, omdat beslissingen door robotmanagers worden genomen op basis van harde data in plaats van persoonlijke gevoelens of voorkeuren.



Business Intelligence

"Stel die robotmanager nu eens niet voor als een fysieke robot, maar als software die berekeningen uitvoert, inzichten deelt en op basis daarvan autonome beslissingen neemt. Dat klinkt wellicht nog wat te vaag, maar in feite hebben veel bedrijven al flinke stappen gezet richting die toekomst," aldus Hoeksema. De meeste moderne bedrijven maken immers intensief gebruik van zogeheten Business Intelligence software om slimmer te kunnen werken.

Deze ‘bedrijfsintelligentie’ richt zich volledig op het verzamelen en analyseren van informatie over klanten, beslissingsprocessen, concurrentie, markttoestand en algemene economische, technologische en culturele trends, om zo beslissingsondersteunende informatie (intelligence) te verkrijgen. Hoeksema: "En wie heeft die beslissingsondersteunende informatie nodig om zijn taak uit te voeren? Juist, de manager. Een goede manager zet de juiste verwachtingen voor zijn team neer waarna het team aan de slag gaat met de uitvoering ervan. Die verwachtingen komen echter niet zomaar uit te lucht vallen."



De moderne (robot)manager

De moderne manager maakt volgens Hoeksema gebruik van die data om betere beslissingen te kunnen nemen. Om de juiste sturing te kunnen geven, zal de manager zich niet alleen moeten baseren op onderbuikgevoel, maar ook op basis van harde data. Data die voortkomt uit bijvoorbeeld Business Intelligence en Analytics die de meeste bedrijven inmiddels voor handen hebben. Hoeksema: "Managers zijn halve robots dus, maar de volledige autonome robot laat nog op zich wachten, want zo ver is die techniek nog niet."

Dat is volgens hem maar goed ook: "We moeten niet vergeten dat het team dat wordt aangestuurd door de (halve)robotmanager uit mensen bestaat en niet uit robots. Dat zijn mensen die behoefte hebben aan heldere doelstellingen, inclusief menselijke aansturing en empathie op zijn tijd." Naast het nemen van beslissingen op basis van data, is het voor een moderne manager dus ook erg belangrijk om te werken aan zijn soft skills om dichtbij zijn medewerkers te blijven. "In onze eigen organisatie merk ik dat managers zich vooral ontwikkelen op het gebied van kennis en vaardigheden die nodig zijn om deze data om te zetten in praktische, actiegerichte inzichten," zegt Hoeksema.

Mocht het inderdaad zo ver komen dat de medewerkers worden ingeruild voor fysieke of softwarematige functies, dan maakt het volgens Hoeksema sowieso niet meer uit wie de manager is. Hij sluit af met: "Het aansturen van robots volstaat dan met het aanbieden van data en de robots doen de rest, waardoor ook de functie van de manager komt te vervallen."