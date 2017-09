 Het geheim van sterk groeiende organisaties: meer interactie met HR

Bbinnen sterk groeiende organisaties meer overleg over recruitment - Bij sterk groeiende bedrijven hebben HR- en lijnmanagers vaker en intensiever contact dan bij organisaties die geen sterke groei doormaken.



Uit onderzoek van IDC en Cornerstone OnDemand blijkt dat er binnen sterk groeiende organisaties meer overleg plaatsvindt over recruitment, beoordelingen en training. Dit leidt tot snellere en betere beslissingen op het gebied van personeelsmanagement.



Vergaderen over recruitment

Uit het onderzoek blijkt dat HR- en lijnmanagers van sterk groeiende organisaties gemiddeld 21 keer per jaar vergaderen over recruitment, tegenover vijftien keer per jaar in andere organisaties. In sterk groeiende organisaties wordt ook vaker vergaderd over beoordelingsgesprekken (gemiddeld veertien bijeenkomsten per jaar tegenover zes in andere organisaties) en training (acht tegenover zes).

Christine Chenneour, HR en Talent Director bij Cornerstone OnDemand, licht de uitkomsten toe: "Er wordt vaak geklaagd over het aantal vergaderingen of dat vergaderingen niet productief zijn, maar onze bevindingen tonen een relatie aan tussen een hogere frequentie van vergaderingen en een sterkere groei van organisaties. Als HR een strategisch plek binnen een organisatie wil innemen, is het belangrijk om tijdens vergaderingen de agenda te vullen met onderwerpen die van invloed zijn op het succes van de organisatie – zoals zaken met betrekking tot het personeelsbestand. Meer interactie betekent meer begrip en een betere samenwerking tussen HR en managers. Dit leidt tot betere kandidaten, meer gemotiveerde medewerkers en het behoud van talent."



IT en HR

Uit het onderzoek blijkt ook dat binnen sterk groeiende organisaties HR en IT beter op elkaar zijn afgestemd. Van de respondenten die werkzaam zijn binnen deze organisaties (groeiend met elf procent of meer per jaar), gaf 67 procent aan dat HR en IT goed op elkaar zijn afgestemd. Omgekeerd, onder respondenten van organisaties die minder dan elf procent per jaar groeien, vindt 58 procent dat HR en IT goed op een lijn liggen. Volgens IDC betekent dit dat HR de behoeften en vaardigheidseisen van IT begrijpt, terwijl de IT-afdeling op haar beurt HR beter kan ondersteunen bij nieuwe technologie- en samenwerkingssystemen.



Over het onderzoek

Voor het onderzoek van 2017, Future Business: Unleashing Your Talent, interviewde IDC bijna 1.500 HR-professionals en lijnmanagers in veertien Europese landen, die werken in organisaties met meer dan 500 werknemers. Het onderzoek volgt op het onderzoek uit 2016 ‘Future People: Workplace Evolution in the Age of Digital Transformation’. De bevindingen van dit jaar worden ondersteund door het onderzoek uit 2016, waaruit bleek dat bedrijven met hogere groeicijfers ook hoger scoorden op het gebied van samenwerking. Bedrijven waar medewerkers werden aangemoedigd om samen te werken, behoorden tot de 64 procent sterkst groeiende organisaties.