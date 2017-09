 IoT biedt bedrijven steeds aantrekkelijkere efficiëntievoordelen

IoT biedt bedrijven steeds aantrekkelijkere efficiŽntievoordelen B2B-toepassingen hebben het meeste baat bij IoT-technologie - Het Internet of Things (IoT) vervult in 2017 een sleutelrol in de digitale transformatie. 73 procent van alle zakelijke besluitvormers doet momenteel onderzoek naar, of maakt reeds gebruik van IoT-toepassingen.



Het grootste percentage investeringen is te vinden in de productie-industrie, het transportwezen en de nutssector. Verzekeraars en consumenten vormen qua uitgaven de snelste groeisegmenten. Anno 2017 zijn er naar schatting 8,4 miljard verbonden ‘dingen’ in omloop, een stijging van 31 procent ten opzichte van 2016. Netwerktechnologie, kostenbesparingen en druk van de wet- en regelgeving vormen belangrijke drijfveren voor bedrijven om een beroep op IoT-technologie te doen. Zakelijke besluitvormers hebben niet alleen oog voor de mogelijkheden, maar maken er ook gebruik van. Dit blijkt uit een nieuw rapport van Verizon met de titel State of the Market: Internet of Things 2017. Het rapport bundelt inzichten op basis van een onderzoek in opdracht van Verizon, onderzoek door derden en andere nieuwe bevindingen.



Early adopters maken een vliegende start

De efficiëntievoordelen van IoT worden steeds aantrekkelijker, en de B2B-markt zal daar als eerste van profiteren. Bijna 70 procent van de potentiële waarde die het IoT vertegenwoordigt heeft betrekking op B2B-toepassingen. Organisaties in alle sectoren zijn bezig met het ontwikkelen en testen van toepassingsscenario’s die hen kunnen helpen aan real-time informatie over bedrijfsmiddelen, apparatuur, energiebeheer en de openbare veiligheid. Dit kan alles omvatten van de inzet van drones voor inspecties in de bouwsector tot gemeentes die smart community’s creëren. Desondanks blijft er sprake van de nodige terughoudendheid rond IoT. Uit het rapport van Verizon blijkt dat meer dan de helft van alle zakelijke besluitvormers die de mogelijkheden van het Internet of Things verkennen de focus richt op vier belangrijke punten van zorg, namelijk:

Standaarden

Beveiliging

Interoperabiliteit

Kostenbesparingen De combinatie van deze onzekerheden en zorgen rond de schaalbaarheid en gebruikseenvoud weerhoudt bedrijven van een volledige toepassing van IoT-technologie. Veel organisaties bevinden zich nog altijd in de proof of concept- of pilotfase. Early adopters lijken hun focus voornamelijk te richten op het in de praktijk testen van simpele toepassingsscenario’s zoals het verzamelen van data en het verzenden van statusberichten. Ze beginnen nog maar net oog te krijgen voor de mogelijkheden die IoT biedt om de zakelijke groei en bedrijfsefficiëntie te bevorderen.



De grenzen vervagen

Het rapport van Verizon brengt de drijvende krachten achter de toepassing van IoT-technologie in 2017 in kaart, samen met innovaties op dit gebied. Voorbeelden hiervan zijn het eerste nationale CAT-M1-netwerk van Verizon die kostenbesparingen met zich meebrengt, veranderingen in het gedrag van consumenten die hun eerste stappen wagen in de nieuwe ‘deeleconomie’ en eisen van de wet- en regelgeving ten aanzien van de gezondheidszorg, voedselveiligheid en het gebruik van het luchtruim. In 2017 zal er volgens Gartner meer dan twee biljoen dollar in het IoT-ecosysteem worden geïnvesteerd.

Het rapport werpt ook licht op aspecten rond IoT waar toekomstgerichte bedrijven rekening mee zouden moeten houden en diverse punten van zorg die door zakelijke besluitvormers werden aangestipt. Specifieke voorbeelden zijn:

Eenvoud en integratie : IoT-platforms zoals ThingSpace van Verizon zullen nog laagdrempeliger worden, het gebruik van applicaties stroomlijnen en developers eenvoudiger toegang bieden tot nieuwe IoT-tools en -hulpmiddelen. Daarnaast valt er een verdere consolidatieslag binnen de IoT-markt te verwachten.

: IoT-platforms zoals ThingSpace van Verizon zullen nog laagdrempeliger worden, het gebruik van applicaties stroomlijnen en developers eenvoudiger toegang bieden tot nieuwe IoT-tools en -hulpmiddelen. Daarnaast valt er een verdere consolidatieslag binnen de IoT-markt te verwachten. Kostenbesparingen : Nieuwe CAT-M1-technologie en chipsets zullen de connectiviteitskosten terugdringen en bijdragen aan een breedschaliger toepassing van IoT-technologie door bedrijven van elke omvang.

: Nieuwe CAT-M1-technologie en chipsets zullen de connectiviteitskosten terugdringen en bijdragen aan een breedschaliger toepassing van IoT-technologie door bedrijven van elke omvang. Beveiliging: Het op veilige wijze verzamelen, analyseren en integreren van data blijft de belangrijkste prioriteit. Oplossingen als Security Credentialing van Verizon (gebaseerd op een standaard die door de GSMA is bekrachtigd) en Software Defined Perimeter-diensten dragen bij aan bescherming op platform-, netwerk- en apparaatniveau. Praktische IoT-toepassingen

In het rapport komen diverse praktijkvoorbeelden van IoT-toepassingen aan bod, zoals:

Door IoT-technologie ondersteunde Track & Trace-technologie helpt farmaceutische bedrijven zoals Aegerion Pharmaceuticals in de strijd tegen imitatieproducten en stelt hen in staat om te voldoen aan de eisen van de Amerikaanse Drug Supply Chain Security Act (DSCSA).

Drones helpen nuts- en bouwbedrijven zoals Hensel Phelps met onderhoudswerkzaamheden en inspecties, zodat medewerkers steeds minder hoeven af te reizen naar externe locaties.

Ook het gazon profiteert van IoT. TruGreen, een van de grootste Amerikaanse aanbieders van gazononderhoud voor bedrijven en particulieren, installeert IoT-sensoren in gazons, zodat technici kunnen bepalen hoeveel water, mest of pesticide er nodig is. Op deze manier zijn er minder bezoeken van tuiniers aan gazons nodig.

Onbemande vliegende apparaten zorgen voor een revolutie in de verzekeringssector. Van alle Fortune 500-ondernemingen die zich bezighouden met vastgoed- en letselschade maakt 70 procent al gebruik van drones voor het uitvoeren van inspecties en andere taken rond het beheer van claims.

IoT wordt ingezet voor diverse smart community-toepassingen, zoals het opdoen van praktisch toepasbare inzichten in het verkeer, het terugdringen van parkeerproblemen, het bijeenbrengen van gemeenschappen en het overbruggen van de digitale kloof in gemeentes als Boston, Sacramento en Kansas City.

Steeds meer bedrijven en overheidsinstellingen sluiten zich aan bij de deeleconomie. Zo maakt Columbus Yellow Cab gebruik van Verizon Share-oplossingen voor het automatiseren en stroomlijnen van het reserveren van taxi’s en betalingsprocessen voor al zijn voertuigen en chauffeurs in Ohio. Bestuurders van Yellow Cabs, ook wel Driver Partners genoemd, gebruiken de Share Solution van Verizon om op uiterst eenvoudige wijze beschikbare taxi’s te vinden en huren. Op deze manier kunnen ze on demand en op basis van selfservice toegang tot een taxi krijgen.

Elektriciteitsbedrijven stappen over op smart readers en cloud-gebaseerde smart grid-technologie om ondersteuning te bieden voor het uitlezen van energiemeters via 4G LTE-verbindingen en het aanleveren van kennisgevingen van storingen en herstelwerkzaamheden. Daarnaast profiteren ze van praktisch inzetbare data ter ondersteuning van de toekomstige planning. "Het afgelopen jaar hebben innovatieve spelers in onder meer de energiewereld, gezondheidszorg, bouwsector, landbouwtechnologie en overheidssector niet alleen pilots van IoT-technologie uitgevoerd, maar die ook vaak in de praktijk toegepast voor het bevorderen van de zakelijke efficiëntie, de bewaking en het beheer van bedrijfsmiddelen en het verbeteren van hun bedrijfsresultaat. Doorbraken op het gebied van technologie en standaarden, veranderingen in het consumentengedrag en de mogelijkheden van kostenbesparingen maken IoT in 2017 aantrekkelijk voor bedrijven. Wat betreft de economische voordelen die IoT over de hele linie te bieden heeft is dit nog maar het topje van de ijsberg," zegt Mark Bartolomeo, vicepresident van de IoT Connected Solutions-divisie van Verizon.



Het 2017 State of the Market: Internet of Things-rapport kan hier gedownload worden.

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Vijf typische studentenbanen anno nu Manon Luiting is Travel Professional of the Year 2017 IoT biedt bedrijven steeds aantrekkelijkere efficiŽntievoordelen Gerelateerde nieuwsitems Nederlanders kieskeurig over verschillende toepassingen IoT IoT: hoe beveilig ik dat Ding? Internet of Things: vraag naar specialisten stijgt Vijf overwegingen bij het kiezen van een Internet of Things-netwerk Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.