Iindirecte inkoop kan tot een behoorlijke kostenfactor groeien - Een uur aan arbeidstijd besparen en daarbij de proceskosten voor het bedrijf halveren. Dit maakt het verschil tussen een conventioneel- en een gedigitaliseerd inkoopproces.



Tot deze conclusie kwamen prof. dr. Holger Müller van de Hogeschool HTWK Leipzig en Elisabetta Bollini van Mercateo in de studie 'Indirecte inkoop in focus: besparingen en kansen'. Concreet werd onderzocht hoeveel tijd het bedrijven kost om niet-product gerelateerde materialen, die dagelijks in administratie, productie of onderhoud benodigd zijn, in te kopen. De resultaten zijn onderverdeeld naar niet-gestandaardiseerde-, gestandaardiseerde- en gedigitaliseerde inkoopprocessen. Hierdoor is het voor het eerst mogelijk te becijferen welke kostenbesparingen er gerealiseerd kunnen worden door het proces van de indirecte inkoop te digitaliseren.

Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode december 2016 tot en met januari 2017. In totaal hebben 110 Duitse bedrijven van verschillende groottes en branches deelgenomen aan de online enquête. Het onderzoek werd opgezet en begeleid door prof. dr. Holger Müller, hoogleraar voor Supply Chain Management aan de HTWK Leipzig, en Elisabetta Bollini, marktonderzoeker bij Mercateo.



Behoorlijke kostenfactor

Een belangrijke conclusie: de indirecte inkoop kan voor bedrijven tot een behoorlijke kostenfactor groeien. Dit is vooral het geval wanneer het inkoopproces niet digitaal ondersteund wordt en onvoldoende geprofessionaliseerd is. Een middelgroot bedrijf met +/- 7100 bestellingen per jaar kan zijn bestelkosten met ruim 40 procent reduceren van 820.000 euro tot 480.000 euro wanneer het inkoopproces gedigitaliseerd wordt. Er is hierbij gekeken naar het gehele bestelproces en hoeveel tijd de afzonderlijke stappen van een bestelling kosten - van bestelling tot goederenontvangst en boekhoudkundige afwikkeling. Een meer uniform, maar handmatig inkoopproces, levert hierbij geen besparingen op. Alleen met een digitaal inkoopproces kunnen de kosten teruggebracht worden van 115 euro (handmatig) tot 67 euro.



Digitale inkoopprocessen

Holger Müller beschouwt de studie voor kleine- en middelgrote bedrijven als belangrijke ondersteuning voor de ontwikkeling van hun digitaliseringsgraad: "Binnen grote ondernemingen zijn digitaal ondersteunde inkoopprocessen in grote mate geëtableerd. Bij kleine- en middelgrote bedrijven worden in vergelijking nog veel bestelprocessen handmatig uitgevoerd. Vòòr deze studie ontbrak het simpelweg aan concrete data per processtap met betrekking tot het besparingspotentieel. De onderzoeksresultaten bieden beslissingsnemers in kleine- en middelgrote ondernemingen handvatten voor de optimalisaties van hun processen om gerelateerde besparingen te realiseren."



Onvoldoende voorbereid

Verder laat de studie zien dat een alarmerende 70 procent van de ondervraagde bedrijven zich onvoldoende voorbereid voelt op de digitalisering. Maar juist het aanpassen van administratieve processen aan de toenemende netwerkvorming binnen 'Industrie 4.0' is erg belangrijk om goed werkende processen tussen ondernemingen mogelijk te maken en geïsoleerde 'digitaliserings-eilanden' te vermijden. Ook hier hebben kleine- en middelgrote bedrijven de grootste achterstand.



Toekomstgerichte infrastructuur

Stephanie Egerer, marketing manager bij Mercateo, concludeert een duidelijke behoefte aan een toekomstgerichte infrastructuur: "Beslissingsnemers in bedrijven zijn zich ervan bewust dat door digitalisering grote besparingen gerealiseerd kunnen worden, maar het ontbreekt aan de juiste tools. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om snelle toegang tot innovaties en nieuwe coöperatiepartners. Dit is een belangrijke succesfactor, die steeds relevanter wordt. Met name het MKB ervaart de invoering van standaardoplossingen als een bedreiging voor hun directe contacten en bestaande zakenrelaties. Als gevolg ontstaat bij steeds meer inkopers en aanbieders de wens naar een infrastructuur, die deze uitdagingen aankan. In Duitsland heeft Mercateo met Mercateo Unite recentelijk precies zo een infrastructuur voor de digitale afwikkeling van transacties en voor de continue uitbreiding van het eigen netwerk gelanceerd."