  Singles flirten erop los op festivals

Zomerfeest is dé plaats om een nieuwe liefde te vinden - Singles bezoeken deze zomer weer massaal festivals door heel Nederland. Maar liefst 65 procent van alle singles heeft deze zomer een festival op de agenda staan.



Veel alleenstaande festivalgangers zien een strand- of zomerfeest als de place to be om een nieuwe liefde tegen het lijf te lopen. Dit blijkt uit een rondvraag onder 1400 singles op datingsitekiezen.nl.



Festivals populair onder singles

Het festivalseizoen biedt voor alleenstaande Nederlanders veel mogelijkheden om een nieuwe liefde te ontmoeten. Zo bezoeken 65 procent van de singles deze zomer één of meerdere festivals. Van alle alleenstaande festivalgangers zegt 24 procent dat er geflirt gaat worden. Bijna de helft hiervan (elf procent) denkt een potentiële partner tegen het lijf te lopen.

Mocht er een klik ontstaan, dan staat 79 procent van de ondervraagden er voor open om te zoenen. Voor een eenmalig avontuurtu zijn een stuk minder singles over te halen. Slechts zes procent staat tijdens een festival open voor een one-night-stand.



Indruk maken op een festival

De vrijgezellen halen alles uit de kast om er goed uit te zien. 85 procent van de singles doet extra hun best om er mooi uit te zien op een festival. Op de vraag wat de singles doen om indruk te maken is het trakteren van een dranku favoriet. Ook oogcontact maken en spontaan met iemand dansen staan in de top drie.



Bekijk hier de infographic en alle resultaten van de rondvraag.