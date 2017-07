 Vier tips voor uw sollicitatie via social media

Sollicitaties steeds vaker ook via social media - Uit het Monster Year Report van Monsterboard blijkt dat sollicitaties steeds vaker ook verlopen via social media. Een WhatsApp berichtje sturen om meer te weten te komen over uw nieuwe droombaan? Het kan.



Solliciteren via Skype of Facetime? Ook dat kan. Allemaal handig via de mobiel. Dit vereist niet alleen een andere manier van werken van recruiters, maar ook van u als sollicitant. Monsterboard deelt graag een aantal zaken om op te letten bij solliciteren via social media.



Laat goed zien wie u echt bent

Die feestfoto op Facebook? Dat kan zeker. Als het past bij wie u bent natuurlijk. Wees bewust van uw digitale footprint en wat u uitstraalt door het posten van bepaalde foto’s op social media. Let er vooral op dat u niet alles openbaar en dus zichtbaar voor iedereen plaatst. Als u solliciteert via social media is het belangrijk goed na te gaan welke informatie u hiermee prijs geeft. Is uw gebruikersnaam professioneel genoeg? Welke pagina’s vindt u leuk op Facebook? Hoe heeft u laatst gereageerd op Twitter? Alles is zichtbaar.

Als u met een potentiële werkgever communiceert via WhatsApp, let dan ook op uw profielfoto. Sommige profielfoto’s zijn leuk voor vrienden, maar geven een minder goede eerste indruk aan uw nieuwe werkgever dan u wellicht zou willen.



Wees kort en bondig

Een motivatiebrief schrijft u niet even op uw smartphone. Maar ook via social media wilt u meer informatie over uzelf kwijt in bijvoorbeeld een LinkedIn connectieverzoek of een tweet. Solliciteren via social media vraagt om bondige teksten en dus creativiteit. Probeer niet alle informatie in één post te stoppen en verstuur ook niet drie berichten omdat het anders niet past. Kies zorgvuldig wat u wilt zeggen en hoe verleidelijk ook, gebruik geen WhatsApp-taal in het eerste contact. Niet iedereen houdt van smileys.



Neem de tijd, maar reageer ook op tijd

Op social media heeft u over het algemeen vluchtiger contact met vrienden en kennissen. Het grote voordeel is dat het allemaal net even wat sneller kan gaan. Maar neem voor het eerste contact met uw potentiële nieuwe werkgever wel even goed de tijd. Lijkt die baan u echt leuk? Verwoordt u met die post de juiste woorden? U maakt alsnog maar één keer een eerste indruk. En als u een tweet stuurt, zorg dan ook dat u in staat bent om snel te reageren. De reactiesnelheid van Twitter is immers anders dan met een e-mail.



Bereid een videocall goed voor

Wie weleens privé belt via WhatsApp of Facetime weet dat er veel meer bij komt kijken dan een gewoon telefoongesprek en zelfs een live gesprek. Alles is zichtbaar, het beeld is niet altijd even scherp en flatteus in beeld komen is niet altijd even makkelijk. Het is handig omdat u niet hoeft te reizen om iemand te ontmoeten, maar een videocall als sollicitatiegesprek vergt net even een andere voorbereiding. Neem hiervoor dan ook de tijd!