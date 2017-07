  Klantverwachtingen versnellen de mobiele prestaties

Marketing focust op mobiele ervaring - Marketeers zijn nog nooit zo goed geweest in het leveren van mobiele ervaringen als op dit moment. Hoewel desktops in heel Europa nog altijd het grootste aandeel hebben in aantal websitebezoeken, neemt dit aandeel in ieder land en in iedere industrie af, terwijl het aandeel van mobiel blijft groeien.



Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het Adobe Digital Insights (ADI) Europe Best of the Best 2016-onderzoek, dat gebruikmaakt van data uit de Adobe Analytics Cloud. De analyse bestaat uit data van de online prestaties van de top twintig procent van bedrijven die Adobe Experience Cloud gebruiken en een survey naar online gedrag van 5.000 consumenten in Europa.



Wie wint er aan mobiel verkeer?

Gemiddeld was 41 procent van het verkeer naar de websites van de bestpresterende bedrijven in 2016 afkomstig van smartphones. In 2015 was dit nog 32 procent. Deze bedrijven behalen gemiddeld 32 procent meer websiteverkeer via mobiel dan hun concurrenten. De Britse merken presteren het best van allemaal; gemiddeld komt exact de helft van het aantal websitebezoeken via mobiel.

Binnen de top twintig procent van bedrijven hebben financiële dienstverleners de meeste progressie geboekt; bij deze organisaties wordt 53 procent van websitebezoeken gerealiseerd via smartphones. Voor mediabedrijven is dit 52 procent en voor retail 46 procent.

Gekeken naar de gehele industrie blijkt dat 31 procent van de Europese websitebezoeken in 2016 afkomstig was van smartphones. Dit betekent een groei ten opzichte van 2015, toen smartphones een aandeel hadden van 22 procent van het websiteverkeer. Desktops waren in 2016 verantwoordelijk voor 58 procent van de websitebezoeken, wat een daling is ten opzichte van 2015, toen 65 procent van de bezoeken via een desktop kwam.



Smartphones zijn het favoriete apparaat van de consument

Gevraagd naar hun favoriete apparaten, gaf 57 procent van de consumenten aan het liefst gebruik te maken van smartphones om taken te volbrengen. In 2015 was dit nog 51 procent.

In het afgelopen jaar zijn smartphones veel vaker gebruikt voor online activiteiten. De smartphone wordt het vaakst gebruikt voor het opzoeken van routebeschrijvingen. 73 procent van de consumenten gebruikt hiervoor een smartphone. De tweede activiteit waarvoor de smartphone het meest wordt gebruikt is het beantwoorden van e-mails (70 procent), gevolgd door het checken van social media (65 procent). De activiteit die de grootste groei kende op mobiel was online shoppen; in 2015 gaf 37 procent van de consumenten aan e-commerce als mobile-first activiteit te zien, terwijl dit in 2016 is gegroeid naar 45 procent.

"Van het checken van het banksaldo tot de e-mail inbox, de smartphone is nu vaak het apparaat dat de voorkeur heeft van consumenten. De grootste merken pakken langzaam maar zeker een groot aandeel in mobiel websiteverkeer, maar er is nog veel te winnen," zegt David Burnand, Enterprise Marketing Director, Adobe EMEA. "Merken doen er goed aan om te kijken naar de financiële dienstverleners en de retailsector, waar de balans is doorgeslagen naar mobiel, en te investeren in het ontwikkelen van uitdagende mobiele ervaringen."



De tegenstrijdigheid van desktop

Hoewel consumenten het liefst smartphones gebruiken, toont de overheersing van websiteverkeer via desktop aan dat er een verschil is tussen wat consumenten willen en wat ze daadwerkelijk doen. 64 procent van de consumenten geeft aan dat browsen via mobiel vervelender is dan via desktop en daarom geeft 55 procent van de consumenten aan dat ze switchen naar een van de gemiddeld 6.1 andere apparaten in hun bezit om een taak te voltooien.

De data uit de Adobe Analytics Cloud maken eveneens duidelijk dat marketeers nog altijd moeite hebben met het vasthouden van het mobiele publiek. De tijd die wordt besteed aan mobiele websites neemt af; in 2015 werd er gemiddeld 6,1 seconde besteed aan een bezoek en in 2016 nog 5,9 seconde.

Het percentage van verkeer dat op een website blijft en de interactie aangaat, blijft op desktop hoger dan op mobiel; 34 procent van mobiele browsers blijft op de website na aankomst (52 procent voor de topmerken), tegenover 46 procent voor desktop (67 procent voor de topmerken). Daarnaast presteert desktop ook nog steeds het beste als het gaat om conversie; 2,4 procent van de bezoekers doet een aankoop via de desktop (4,4 procent voor de topmerken), waar slecht 0,75 procent van de smartphonebezoeken resulteert in een aankoop (1,4 procent voor de topmerken).



Mobiele ergernissen

Gevraagd naar hun ergernissen bij mobiel browsen, gaf 47 procent van de consumenten aan dat een langzame mobiele ervaring frustrerend is, 40 procent vindt een kleiner scherm hinderlijk en 37 procent vindt een matig design vervelend.

"Als de mobiele ervaring geen voldoening geeft, schakelen consumenten naar de desktop website, of naar een concurrent die een betere ervaring biedt," vervolgt Burnand. "Hoewel mobiel verkeer blijft groeien, blijft de desktopervaring nog zeer belangrijk. De data uit de Adobe Analytics Cloud toont aan dat bedrijven consumenten via alle kanalen tevreden moeten houden om een deel van de aandacht en financiële bestedingen te vangen. De ervaring moet via alle kanalen vloeiend verlopen; consumenten willen niet dat een merk zich via mobiel anders presenteert dan via dekstop. Ze willen niet alleen een uniforme ervaring, maar ook dat merken een eenduidig beeld van hen hebben."