 Vier kledingtips voor sollicitatiegesprekken

Kom stijlvol voor de dag op uw sollicitatie - Het dragen van de juiste kleding is een belangrijk onderdeel van een sollicitatiegesprek. Het is immers belangrijk om een goede eerste indruk te maken. Naast houding, het maken van oogcontact en handdruk, is kleding hierbij essentieel.



Gelukkig zijn er diverse manieren om ervoor te zorgen dat u op uw sollicitatiegesprek geen flater slaat en stijlvol voor de dag komt.Bekijk de tips voor kleding bij een sollicitatiegesprek van Robin Hendriks van Schulte .



1. Bereid u goed voor

Verdiep u van tevoren goed in het bedrijf waar u gaat solliciteren. Heeft het bedrijf een formeel imago, of oogt het bedrijf meer casual? Pas hier uw kleding op aan. Pas uw sollicitatie outfit een paar dagen van tevoren en leg deze kleding apart. Poets een aantal dagen van tevoren uw schoenen. Als de schoenen zijn opgedroogd kunt u deze nog eens oppoetsen met een droge doek om ze meer te laten glanzen. Hierdoor gaay u goed voorbereid en met een rustig gevoel het sollicitatiegesprek in.



2. Maak slimme kledingkeuzes

Bij het samenstellen van een sollicitatie outfit is het belangrijk om goed na te denken over verschillende kleuren. Onbewust maakt iedereen namelijk associaties met kleuren. Denk daarom goed na over welke kleuren u wilt dragen. Dit advies geldt voor elk onderdeel van uw outfit. Als u hier een goede keuze in maakt laat u zien dat u oog voor detail hebt. Een waardevolle eigenschap!

Kies bovendien voor kleding die niet te strak, of te los zit. Door het dragen van niet passende kleding komt u al snel onprofessioneel over.



3. Stijlvolle accessoires

Als u uzelf wilt onderscheiden van andere sollicitanten, kunt u ervoor kiezen om meer accessoires toe te voegen aan uw outfit. Hiermee laat u zien dat u oog voor detail hebt. Een pochet, bretels, dasspeld en kraagpin zijn hier voorbeelden van.



4. Vlak voor het gesprek

U wilt tijdens het sollicitatiegesprek geen gekreukte kleding dragen. Strijk uw kleding daarom wanneer die nog licht vochtig is. Hierdoor kunt u kreukels gemakkelijker uitstrijken. Houd uw kleding kreukvrij door te blijven staan in het openbaar vervoer, of uw jasje op te hangen als u met de auto reist.