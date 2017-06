 Vakantiegeld bewuster besteed bij jaarlijkse uitbetaling

Mensen met hogere inkomens sparen vaker van vakantiegeld - Mensen besteden hun vakantiegeld bewuster wanneer ze het één keer per jaar in één keer krijgen uitbetaald, dan wanneer ze het bedrag in delen maandelijks ontvangen.



Dat blijkt uit de Vakantiegeld-enquête 2017 van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) over de besteding van het vakantiegeld. Bij mensen die het vakantiegeld maandelijks ontvangen, is het geen extraatje meer, maar belandt het vaker ‘op de grote hoop’. Uit het onderzoek blijkt ook dat in de afgelopen jaren meer mensen het vakantiegeld zijn gaan gebruiken om te sparen. En opvallend dit jaar is de verdubbeling van het percentage mensen met een bovenmodaal inkomen dat het vakantiegeld gebruikt om te beleggen. Een vijfde van de Nederlanders gaat dit jaar niet met vakantie. Meer dan vorig jaar vinden zij een vakantie te duur.



88 procent wil vakantiegeld jaarlijks blijven ontvangen

Het overgrote deel van de ondervraagden ontvangt het vakantiegeld één keer per jaar in mei/juni (84 procent). Van hen is 88 procent daar heel tevreden mee. Uit de Nibud-Vakantiegeldenquête 2017 blijkt dat het vakantiegeld bij de groep ondervraagden die het maandelijks in delen krijgt (dertien procent) ruim twee keer zo vaak 'op de grote hoop' belandt. Bij jaarlijkse uitbetaling gebeurt dat bij zestien procent van de respondenten, bij maandelijkse uitbetaling bij 38 procent. Van de mensen die het vakantiegeld één keer per jaar ontvangen, gebruikt 40 procent het om te sparen, tegenover 27 procent van de mensen die het maandelijks ontvangen. Van deze laatste groep gebruikt 33 procent het geld voor de vakantie, bij de jaarlijkse ontvangers is dat 48 procent.



Vakantiegeld vaker gebruikt om te sparen

Het Nibud ziet dat Nederlanders het vakantiegeld steeds vaker gebruiken om mee te sparen. In 2002 (toen het Nibud voor het eerst onderzoek deed naar de bestemming van het vakantiegeld) deed 22 procent van de ondervraagden dit. Dat percentage ligt nu op 38, een verschil van zestien procent. Nibud-directeur Gerjoke Wilmink: "Het hebben van spaargeld is tegenwoordig noodzakelijker dan een aantal jaren geleden. Denk aan het opvangen van het eigen risico in de zorg, of het feit dat vanaf 2018 bij de aankoop van een huis niet meer dan de waarde van een huis mag worden geleend. Zoals het Nibud al eerder concludeerde in het rapport ‘Geld achter de hand makkelijker maken’, helpt het vakantiegeld mensen om dat ongemerkt te doen."



Beleggen met vakantiegeld

Hoe hoger het inkomen hoe vaker het vakantiegeld op de spaarrekening wordt gezet. Van de mensen die makkelijk kunnen rondkomen, spaart 48 procent. Van de mensen die moeilijk kunnen rondkomen, spaart 22 procent. Hier gebruikt een kwart het vakantiegeld om schulden af lossen en betalingsachterstanden in te lopen tegenover acht procent van de mensen die makkelijk kunnen rondkomen. Opvallend is dat het percentage bovenmodale inkomens dat met het vakantiegeld belegt, ten opzichte van vorig jaar is verdubbeld. (van vijf naar tien procent).



Niet met vakantie

Een vijfde van de Nederlanders gaat dit jaar niet met vakantie. Gezinnen gaan het vaakst wel met vakantie en alleenstaanden zonder kinderen gaan het vaakst niet. Het percentage mensen dat niet met vakantie gaat, schommelt sinds 2003 rond de 25 procent, dit jaar gaat het om 22 procent van de Nederlanders. 42 procent van de mensen die niet gaan, vindt een vakantie te duur. Vorig jaar vond nog 35 procent dat. Andere redenen om niet met vakantie te gaan, zijn dat mensen liever iets anders doen met hun geld (30 procent) of dat ze liever sparen (dertien procent). 34 procent van de inkomens beneden modaal gaat dit jaar niet op vakantie. Zij gebruiken het vakantiegeld onder meer om schulden mee af te lossen. De mensen die wel met vakantie gaan, gaan gemiddeld vijftien dagen.



Meesten geven 2000 euro uit aan vakantie

Aan de belangrijkste vakantie van het jaar geven de respondenten rond de 2000 euro uit. Vergeleken met 2016 verwachten vooral de mensen met een inkomen dat rond of boven modaal is, dit jaar zo’n 500 euro minder uit te geven. Ruim twee derde van de mensen die wel op vakantie gaan, rekent van tevoren uit of ze de vakantie kunnen betalen. De vakantie wordt vrijwel altijd betaald van vakantiegeld, spaargeld en geld dat op de lopende rekening aanwezig is. Mensen die moeilijk rond kunnen komen en wel op vakantie gaan, betalen hun vakantie vaker met het vakantiegeld dan mensen die makkelijk kunnen rondkomen. Ook wachten zij langer met het boeken van een vakantie. 25 procent van de mensen die moeilijk rond kunnen komen, gebruikt het geld om schulden af te betalen of betalingsachterstanden in te lossen.