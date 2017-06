 Data Science: bestaande discipline in nieuw jasje

'Data Science is niets nieuws' - Meer dan de helft van de developers vindt dat Data Science een bestaande discipline is, maar in een nieuw jasje gestoken. Dit blijkt uit onderzoek van Huxley IT.



In dit onderzoek hebben 102 developers antwoord gegeven op de stelling ‘Data Science is niets nieuws, maar wordt op een nieuwe manier gepresenteerd’. 53 procent geeft aan het eens te zijn met deze stelling, waarvan negen procent aangeeft het hier zelfs sterk mee eens te zijn. Een kwart van de developers geeft daarentegen aan dat Data Science wel degelijk een nieuwe discipline is.



Data Science is een trend in IT

Verder blijkt uit het onderzoek onder developers dat we van Data Science nog veel gaan horen. Zo geeft 78 procent van de developers aan dat Data Science blijvend is in de IT. Slechts twee procent van de developers ziet Data Science als hype in plaats van een trend.

Op de vraag welke IT-trend het meest relevant is voor de carrière van developers, kwam Big Data met 36 procent naar voren als de nummer een. Op de tweede plek staat Cloud (26 procent). Ondanks alle ontwikkelingen rondom Security en Internet of Things (IoT), blijkt dat deze IT-trends als minder relevant worden beschouwd. Beide trends worden slechts door 10 procent van de developers als meest relevant aangemerkt. Robotisation krijgt van zes procent van de developers deze erkenning.



Analyseren van data

Joël Bennett, Manager Huxley IT, geeft zijn visie op de resultaten: "Data Science is een relatief nieuwe term, maar het analyseren van data doen we al jaren. Het lijkt er echter op dat met de intrede van de term Data Science de industrie pas echt op zijn kop is gezet. Door de inzet van Data Science kunnen bedrijven bedrijfsprocessen slimmer aanpakken en veel kosten besparen. Data Science zal zich alleen nog maar verder ontwikkelen, zo worden er steeds nieuwe manieren gevonden om data te analyseren en in te zetten. Het is duidelijk dat deze trend onomkeerbaar is en we hier het laatste nog niet van gezien hebben."