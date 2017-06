 Bijna helft ziet collega’s ook buiten werktijd

Collega's: samen sporten, vriendschappen, verliefdheid en zelfs relaties - Leuke collega’s dragen het meest bij aan het werkplezier van werknemers. Hoewel meer dan de helft aangeeft zich wel eens te ergeren aan hun vakgenoten, zegt 84 procent van de werknemers veel waarde te hechten aan aardige collega’s.



Zoveel waarde dat zij elkaar ook buiten werktijd ontmoeten (43 procent). Goede collega’s zijn dus goud waard, zo blijkt uit onderzoek van Manutan onder kantoor-, werkplaats- en magazijnpersoneel.

De warme feiten:

43 procent ziet zijn of haar collega’s ook buiten werktijd Kantoorpersoneel: 45 procent Werkplaats en magazijn: 38 procent

43 procent ziet zijn of haar collega’s ook buiten werktijd twaalf procent gaat weleens samen sporten

42 procent is bevriend met een of meerdere collega’s

22 procent is weleens verliefd geweest op een collega

vijftien procent heeft weleens een relatie met een collega gehad

Werkplezier

Liefst 84 procent noemt leuke collega’s als belangrijke factor in het werkplezier. Dat is bijna vijftien procent meer dan de nummer twee: goede faciliteiten zoals een bureau en ergonomische accessoires. Borrels, feestjes en uitjes zijn voor één op de drie belangrijk. Ergeren aan collega’s doen we ook, zegt zo’n 55 procent. Maar opvallend genoeg wordt openlijk klagen over het werk of over collega’s juist als een van de grootste irritatiebronnen gezien.



‘Bakkie doen’

Andere factoren die substantieel bijdragen aan het werkplezier, zijn een goede bak koffie of een momentje rust. Wie als werkgever zijn personeel een kopje koffie ontzegt, snijdt zichzelf in de vingers; Nederlandse werknemers kunnen namelijk niet zonder. Van de ondervraagden gaat 64 procent na een ‘lekker bakkie’ met meer plezier aan het werk. Onze zuiderburen geven veel minder om dit warme drankje. Slechts 47 procent van de Belgische werknemers zegt dat koffie bijdraagt aan hun werkplezier. In Nederland kan 92 procent van de ondervraagden een bakje koffie drinken op de werkvloer. De koffie wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,0. Er wordt soms jaloers gekeken naar Zweedse collega’s die een uitgebreide én verplichte koffie- en bijkletspauze, ‘fika’ genaamd, kennen. Zo’n 40 procent verwacht dat de productiviteit en de sfeer op de werkvloer door zo’n speciaal moment toeneemt.



Sociaal trefpunt

Lydia Rongen, HR Manager Benelux bij Manutan: "Het werk is een belangrijk sociaal trefpunt. Het is meer dan die ene plek waar unaartoe gaat om geld te verdienen. Natuurlijk heeft u die sociale contacten ook via familie, buren, vrienden en op de sportclub, maar niemand vindt het leuk om veertig uur per week door te brengen tussen mensen die nooit eens vragen hoe het met je gaat. Dit onderzoek laat zien dat de contacten die u op het werk opbouwt ook buiten het werk grote invloed hebben. Zowel werknemers als werkgevers moeten die kennis gebruiken om op allerlei creatieve manieren contact en plezier te stimuleren. Goede collega’s, meer werkplezier, sterker bedrijf."