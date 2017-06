 Last-minute trends 2017

Last-minute boeker kiest met name voor Griekenland - Het vakantieseizoen staat voor de deur en dat betekent dat aankomende weken de vakantieganger, die nog niets heeft geboekt, last minute beslist waar en wanneer de vakantie dit jaar gaat plaatsvinden.



Bij Corendon waren ze benieuwd hoe last minute hun gasten boeken en voerden daarom een last minute onderzoek uit. In dit onderzoek zijn 150.000 last minute boekingen geanalyseerd, die tussen 2015 en 2017 gemaakt zijn. Er zijn een aantal interessante bevindingen uit dit onderzoek naar voren gekomen, zoals dat er honderden boekingen slechts één dag voor vertrek plaatsvonden.



Andere interessante conclusies zijn:

Er zijn flink wat verschillen tussen de Nederlandse provincies Vakantiegangers uit Noord-Holland boeken hun last minute het kortst van tevoren (gemiddeld 22,2 dagen voor vertrek). Een verklaring hiervoor is dat dit dicht bij Schiphol is. Vakantiegangers uit Drenthe boeken hun last minute het langst van tevoren (gemiddeld 26,3 dagen van tevoren).

Sinds 2015 is het 249 keer voorgekomen dat de boeking op dezelfde dag is als het vertrek (ultra-last-minute) 1537 boekingen vonden één dag voor vertrek plaats.

In de maand juli betekent last minute ook echt last minute In 2015 boekte een last minute boeker gemiddeld 5,9 dagen voor vertrek. In 2016 was dit gemiddeld 7,9 dagen De trend in 2017 is dat de boekingsdatum dichter bij de vertrekdatum komt de liggen dan in afgelopen jaren.

Hoe ouder men wordt, hoe langer van tevoren men een last minute vakantie boekt

Er is een opvallend verschil tussen mannen en vrouwen.Vrouwen boeken opvallend langer van tevoren dan mannen Mannen boeken hun last minute gemiddeld 22,6 dagen voor vertrek. Vrouwen boeken hun last minute gemiddeld 25,5 dagen voor vertrek.



Griekenland

Voor vertrek juni 2017 is Griekenland de meest populaire last minute bestemming. De Griekse eilanden plussen behoorlijk dit jaar ten opzichte van alle voorgaande jaren. Kos en Kreta springen er bovenuit. Er is nog capaciteit, maar niet veel meer, dus wij raden vakantiegangers aan om zo snel mogelijk te boeken. Daarnaast zien we veel last minute boekingen naar Bulgarije en Sicilië. Ook is Turkije weer in trek, zowel met vertrek op korte termijn als in het hoogseizoen.

