 Dekkingsgraad pensioenfondsen in mei onveranderd

Korte rentes gedaald, lange rentes gestegen - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei stabiel gebleven op 105 procent. De beleidsdekkingsgraad steeg een procentpunt, van 100 procent naar 101 procent.



Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.



Korte rentes gedaald, lange rentes gestegen

De verplichtingen van pensioenfondsen daalden licht. De swaprente op de korte looptijden daalde afgelopen maand met één a twee basispunten. Op looptijden van meer dan elf jaar steeg de rente echter met enkele basispunten, waardoor de verplichtingen van fondsen per saldo licht afnamen.



Vermogen blijft stabiel

Ook het vermogen van pensioenfondsen daalde in mei zeer beperkt. Dankzij ontwikkelingen in de rente, kredietwaardigheid en credit spread steeg de vastrentende waardenportefeuille per saldo een procent in waarde. Aandelen in ontwikkelde markten noteerden een licht verlies van een procent. De opkomende markten bleven stabiel. Onroerend goed en commodities daalden in waarde.



Voorzichtigheid nog altijd geboden

Met een gemiddelde dekkingsgraad van 105 procent lijken de fondsen uit de gevarenzone voor kortingen. Maar een gemiddelde dekkingsgraad van 105 procent betekent ook dat een aantal fondsen onder die grens zit. Uit een inventarisatie van 181 herstelplannen concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) dat in een ongunstig scenario 56 fondsen moeten korten in 2020 en 2021. Deze fondsen hebben al sinds 2015 een dekkingsgraad onder het vereiste niveau. De meeste fondsen hanteren de toegestane maximale rendementen in de herstelplannen. Het is de vraag of deze rendementen ook daadwerkelijk behaald worden.



Kabinetsformatie

"Het blijft spannend hoe zowel de aandelenmarkten als de rentemarkten zich de rest van het jaar ontwikkelen," zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer van Aon Hewitt. "Pensioenhervorming is één van de onderwerpen op de onderhandelingstafel voor de kabinetsformatie. Zolang de vorming van een nieuw kabinet op zich laat wachten, is er ook geen duidelijkheid over nieuwe pensioenhervormingen. Dat betekent dat fondsen niet anders kunnen, dan doorgaan op de ingeslagen weg." In ieder geval is indexatie nog niet in zicht. Dat maakt discussie over een nieuwe stelsel alleen maar urgenter, stelt Driessen.