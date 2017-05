 Autoverzekering het duurst in Den Haag

Stijging premie door toename verkeersrisico - Uit jaarlijks premieonderzoek van vergelijkingswebsite Autoverzekering.nl blijkt dat inwoners van Den Haag het meest betalen voor een autoverzekering.



Ten opzichte van 2016 zijn de autoverzekeringen hier gemiddeld 8,92 euro per maand duurder geworden. Autobezitters betalen in Den Haag voor alle autoverzekeringen - WA, WA beperkt Casco en Allrisk - de hoofdprijs.



Premieverschil tussen steden is 100 euro

In 2016 was Den Bosch nog de duurste stad om een auto te verzekeren, maar deze plek is dit jaar ruimschoots door Den Haag overgenomen. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste hoofdstad loopt op tot 100 euro. De gemiddelde premie van een WA, WA beperkt Casco en Allrisk verzekering is in Den Haag 31,75 euro per maand terwijl dit in Assen maar 23,68 is.



Gemiddelde premie per hoofdstad in euro’s

Den Haag - 31,75

Amsterdam - 31,21

Utrecht - 31,01

Maastricht - 30,98

Haarlem - 29,91

Den Bosch - 29,78

Lelystad - 28,45

Arnhem - 28,44

Zwolle - 26,62

Leeuwarden - 24,60

Groningen - 24,18

Middelburg - 23,88

Assen - 23,68



Stijging premie door toename verkeersrisico

Uit de Risicomonitor Verkeer 2016 komt naar voren dat het aantal schadeclaims in heel Nederland is toegenomen. In Zuid-Holland werden 30,6 schadeclaims per 1000 inwoners ingediend waar dit er het jaar ervoor nog 27,4 waren. De hoeveelheid schadeclaims en de premie hebben een duidelijk verband zegt Cris Jutte van Autoverzekering.nl: "Wanneer autobezitters meer claims indienen rekenen verzekeraars dit door in de premie om de eigen kosten te dekken. Het gevolg is een premiestijging. Daarnaast is het aantal autodiefstallen in Den Haag het afgelopen jaar wel afgenomen, maar met 2,59 diefstallen per 1000 auto’s ligt dit nog ver boven het Nederlandse gemiddelde van 1,13."



Trendrapport

De vergelijkingswebsite Autoverzekering.nl voert het premieonderzoek voor het derde jaar op rij uit, gebaseerd op dezelfde gegevens, en constateert dat autoverzekeringen de afgelopen jaren duurder zijn geworden. In 2016 was een daling te zien, maar dit jaar zijn de prijzen weer meer dan evenredig gestegen. Gelijktijdig met de stijgende premies zijn de vergeleken auto’s twee jaar ouder geworden. Dat betekent dat consumenten meer premie zijn gaan betalen voor een oudere auto, waar de premie normaal gesproken afneemt naarmate een auto ouder wordt.