 Vrouwelijke directeur nog steeds onderbetaald

Mannelijke directeur verdient twintig procent meer - Het jaarlijkse Beloningsonderzoek van de NCD en Human Capital Group maakt duidelijk dat vrouwelijke directeuren en commissarissen aanmerkelijk lagere beloningen krijgen dan hun mannelijke collega's.



Bij directeuren kan dat verschil oplopen tot twintig procent en bij commissarissen en toezichthouders tot 30 procent minder.



Kloof

Uit het NCD Beloningsonderzoek blijkt dat vrouwelijke toppers nog steeds aanmerkelijk minder beloond krijgen dan hun mannelijke collega's. Voor directeuren ligt dat binnen een bandbreedte van vijftien tot twintig procent ten opzichte van mannelijke collega's in vergelijkbare functies. Voor commissarissen/toezichthouders ligt dat verschil op circa 25 tot 30 procent minder dan hun mannelijke collega's. Deze kloof tussen mannen en vrouwen ligt aanmerkelijk hoger dan bij de reguliere werknemers. Daar ligt het verschil tussen man en vrouw op gemiddeld nog geen 2.5 procent.



Onverklaarbaar en onwenselijk

Wat de NCD betreft zijn deze verschillen onverklaarbaar en onwenselijk. "We hopen door het constateren van deze verschillen de aandacht ervoor te vergroten. Wij zien geen enkele rechtvaardiging voor dergelijke beloningsverschillen. Waar we kunnen zullen we onze vrouwelijke collega's steunen in het streven naar gelijkschakeling. Het zelfde streven dat we hebben om een goede mix van mannen en vrouwen aan de top te realiseren," stelt Gerard van Vliet, directeur van de NCD.



Het onderzoek is hier te downloaden.