 Vijf tips om een tabletnek of swipe-duim te voorkomen

Voorkom nek- en hoofdpijn door uw tablet - Hoe vaak zit u per dag gebogen over uw tablet of smartphone? Echt goed voor uw lichaam is dit niet. Gevolg? Een tabletnek of swipe-duim.



Simyo heeft zich verdiept in de klachten en vroeg een fysiotherapeut om vijf tips.



Strijden tegen de tabletnek

Waar hebben we het meest last van als het om moderne kwaaltjes gaat? Volgens fysiotherapiewetenschapper Drs. Marlous Kelderman - de Haan van Arnhem Noord Fysiotherapie is dat de tabletnek. "We klappen onze nek naar voren terwijl we een tablet of smartphone vasthouden, met nekpijn en hoofdpijn als gevolg. Daarnaast ziet ze veel peesklachten in de duim door het swipen en overbelaste armen door het omhooghouden van een tablet."



Vijf tips voor een gezonde ‘houding’ tegenover smartphone- en tabletgebruik

Hieronder vijf tips van Kelderman – de Haan voor een gezonde ‘houding’.



Tips 1: Word bewust

Bewust zijn van uw houding en hoeveel tijd u in een bepaalde houding doorbrengt, is een goed begin.



Tip 2: Breng het apparaat naar u toe

Breng uw apparaat altijd ter hoogte van uw gezicht, in plaats van dat u naar beneden kijkt."



Tip 3: Wissel af

Of u nou achter uw laptop zit of over uw smartphone gebogen bent: sta elke 45 minuten even op en doe iets anders.



Tip 4: Gebruik een standaard

Gebruik een tablet- of smartphone standaard. Hierdoor hoef u uw hoofd minder te buigen.



Tip 5: Zit rechtop

Zoek dezelfde lichaamshouding als bij gewoon zitten: dus rechtop en niet hangend.