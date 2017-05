 Manager in de zorg beleeft veel plezier aan werk

Verpleging: veel werkplezier, maar ook veel stress - Uit cijfers van SKB over 24.000 ziekenhuismedewerkers blijkt dat verpleegkundigen en verzorgenden veel plezier aan hun werk beleven.



Even veel als paramedische collega’s, maar meer dan bijvoorbeeld medewerkers van poliklinieken, ondersteuning of administratie. Alleen managers hebben meer plezier.



Stress

Op de 197-ste geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegster van de moderne verpleegkunde, lijkt het beroep dus nog steeds erg aantrekkelijk. Maar er is ook een keerzijde. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn ook de medewerkers in het ziekenhuis die de meeste stress ervaren. Vooral onder de jongere collega’s, waar maar liefst 23 procent burnout-klachten heeft. Dat is meer dan twee keer zoveel als gemiddeld in de Nederlandse beroepsbevolking. Een goede reden om op de Dag van de Verpleging ook wat extra aandacht aan de risico’s van deze beroepsgroep te geven.



Vergroten van werkplezier is niet dé oplossing

De persoonlijke en bedrijfseconomische gevolgen van burnout-klachten zijn groot. Medewerkers met deze klachten zijn bijvoorbeeld vatbaarder voor infectieziekten en verzuimen meer. Ook maken ze meer concentratiefouten en zijn ze vaker betrokken bij (bedrijfs)ongevallen. En ze kunnen natuurlijk ook echt burnout raken.

Vaak wordt gedacht dat plezier hebben in uw werk automatisch beschermt tegen burnout. Deze beroepsgroep laat zien dat dat geen vanzelfsprekendheid is. Dat de meeste klachten juist bij de jongere verpleegkundigen en verzorgenden voorkomen, vraagt om extra aandacht. Zij hebben namelijk nog een hele carrière voor de boeg.