 Online identiteit steeds belangrijker bij sollicitatie

Besteed vooral tijd aan uw online identiteit - Tegenwoordig is een online background check de normaalste zaak van de wereld. Een toekomstige werkgever of recruiter googled een kandidaat en laat de gevonden informatie meewegen in de keuze om iemand wel of niet voor een gesprek uit te nodigen.



Een dronken foto op Facebook of een misplaatste Tweet kan dus doorslaggevend zijn bij het mislopen van een nieuwe baan.



CV

De meeste sollicitanten besteden veel tijd en moeite om hun CV tot in de puntjes te verzorgen. Wat ze vaak vergeten is dat alle online informatie misschien wel een grotere rol speelt in de beslissing of ze wel of niet worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Alle verkregen informatie over iemand draagt bij aan het beeld dat iemand vormt, uw online identiteit. Vooral profielen op social media sites en werkgerelateerde informatie wegen sterk mee.



Online profielen

"Een recent voorbeeld is het Canadese Hudson’s Bay," zegt Martijn Barten, oprichter van MijnOnlineIDentiteit.nl. "Zij openen in totaal twintig warenhuizen in Nederland en zijn hiervoor 2500 werknemers aan het rekruteren. Naast een traditioneel CV dienen sollicitanten ook hun social media-profielen op te geven. De recruiters maken een profiel van elke kandidaat op basis van de gevonden informatie en online uitlatingen. Op deze manier kijkt het warenhuis of kandidaten bij het bedrijf passen. Online identiteit kan dus bepalend zijn bij het wel of niet krijgen van een nieuwe baan."



Bewustwording online identiteit

Uit onderzoek van MijnOnlineIDentiteit.nl blijkt dat 89 procent van de ondervraagden het belangrijk vindt dat iemand waar ze een sollicitatiegesprek bij hebben een positief online beeld krijgt. We lijken ons dus steeds bewuster te worden van de invloed van online informatie op onze identiteit. Zorgwekkend is dat 24 procent aangeeft dat de online informatie een verkeerd beeld van de werkelijkheid geeft. Dat is zonde, want u bent grotendeels zelf verantwoordelijk voor uw eigen online identiteit. Maar wat kunt u daar nou aan doen?



Gratis praktische tips

Een belangrijke eerste tip van Barten is om u bewust te worden van uw online identiteit: "Google uzelf eens en verplaats u dan in een recruiter of toekomstige werkgever. Zorg dat u weet wat er online over u te vinden is en wees er bewust van dat u hier zelf invloed op hebt."

De website MijnOnlineIDentiteit.nl biedt gratis praktische tips en handleidingen om zelf actief met uw online identiteit aan de slag te gaan om zo die droombaan te vinden. Enerzijds kunt u de privacy instellingen van social media zo instellen dat uw privé foto’s niet voor een recruiter of werkgever zichtbaar zijn. Anderzijds kunt u zichzelf juist ook profileren op het internet. Dus besteed niet alleen tijd aan uw CV, maar juist ook aan uw online identiteit.