 Ouders en kinderen in de clinch over dagje uit

Efteling favoriete dagje uit voor kleuters, pubers én ouders - Menig gezin is weinig eensgezind als het gaat om de keuze voor een gezellig dagje uit. Moeders geven de voorkeur aan het museum, terwijl vaders zich liever in een pretpark begeven.



En waar kinderen liever de tocht maken naar het Spoorwegmuseum, Duinrell en Julianatoren, bezoeken ouders liever Madurodam en het Rijksmuseum. Dit blijkt uit het Jongeren Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 1.800 jongeren en eerder onderzoek onder 1.600 volwassenen. Gelukkig biedt de Efteling uitkomst voor het hele gezin. Het attractiepark is namelijk bij iedereen het meest geliefde dagje uit.



Andere opvallende conclusies uit het onderzoek:

Speeltuinparadijzen Monkey Town en Ballorig zijn topmerken bij kleuters

Dolfinarium, Apenheul en Beekse Bergen staan bij het hele gezin in de top-tien

Anne Frank Huis meest populair wanneer kinderen dezelfde leeftijd als Anne Frank hebben

Middelbare scholieren willen met hun vrienden naar Walibi en Duinrell Top-tien dagattracties met de sterkste reputatie onder jongeren (vier tot achttien jaar)

Efteling

Dolfinarium

Apenheul

Safaripark Beekse Bergen

Slagharen

Het Spoorwegmuseum

Duinrell

Anne Frank Huis

Artis

Julianatoren

Rijksmuseum en Madurodam veel populairder bij ouders dan kinderen

Over een bezoek aan het Rijksmuseum en Madurodam wordt het meest gekibbeld binnen gezinnen. Deze twee bestemmingen staan onder ouders respectievelijk op plaats zes en acht. Bij de kinderen komen ze echter niet in de top-tien voor. Het Rijksmuseum komt bij de jeugd niet verder dan de twintigste positie en Madurodam staat op plaats twaalf. "Gelukkig voor deze twee oer-Hollandse bestemmingen, bepalen de ouders vooral de bestemming van een dagje uit. Bij museumbezoek zijn ouders zelfs in twee derde van de gevallen de initiators. Vooral moeders zijn erg enthousiast over het Rijksmuseum," aldus merkadviseur Hendrik Beerda. De dagattracties die bij de jeugd juist veel beter scoren dan onder ouders zijn het Spoorwegmuseum, Duinrell en Julianatoren.



Top-tien dagattracties met de sterkste reputatie onder ouders met kinderen van vier tot achttien jaar



Over een bezoek aan het Rijksmuseum en Madurodam wordt het meest gekibbeld binnen gezinnen. Deze twee bestemmingen staan onder ouders respectievelijk op plaats zes en acht. Bij de kinderen komen ze echter niet in de top-tien voor. Het Rijksmuseum komt bij de jeugd niet verder dan de twintigste positie en Madurodam staat op plaats twaalf. "Gelukkig voor deze twee oer-Hollandse bestemmingen, bepalen de ouders vooral de bestemming van een dagje uit. Bij museumbezoek zijn ouders zelfs in twee derde van de gevallen de initiators. Vooral moeders zijn erg enthousiast over het Rijksmuseum," aldus merkadviseur Hendrik Beerda. De dagattracties die bij de jeugd juist veel beter scoren dan onder ouders zijn het Spoorwegmuseum, Duinrell en Julianatoren. Top-tien dagattracties met de sterkste reputatie onder ouders met kinderen van vier tot achttien jaar Efteling

Anne Frank Huis

Safaripark Beekse Bergen

Dolfinarium

Apenheul

Rijksmuseum Amsterdam

Artis

Madurodam

Walibi Holland

Slagharen

Monkey Town en Ballorig zijn topmerken bij kleuters

"Ondanks dat kleuters weinig merkbewust zijn, hebben de indoor speeltuinketens Monkey Town en Ballorig een enorm sterke positie weten op te bouwen bij deze jeugdige doelgroep," aldus Beerda. "In de leeftijdscategorie vier tot vijf jaar moeten de twee ketens alleen de Efteling voor zich laten gaan. Bij zes tot acht-jarigen staat Ballorig op plaats twee en Monkey Town op de zesde plaats van sterkste dagattractiemerken."



Anne Frank Huis komt in beeld vanaf negen jaar

Voor de jongste kinderen op de basisschool bestaat een dagje uit vooral uit het bezoek aan een attractiepark en een speel- of dierentuin. Vanaf negen jaar neemt de bekendheid van het Anne Frank Huis fors toe. Beerda: "De sterkste band met het Anne Frank Huis bestaat onder kinderen met dezelfde leeftijd die Anne Frank had tijdens haar verblijf in het Achterhuis. Na hun vijftiende daalt de belangstelling voor een bezoek aan het museum weer."



Middelbare scholieren willen met hun vrienden naar Walibi en Duinrell

Zodra kinderen op de middelbare school zitten, neemt hun bezoek aan musea en dierentuinen fors af. Ook hun attractieparkbezoek daalt licht, maar de belangrijkste verschuiving is te zien in hun voorkeur voor de bestemming én het gewenste gezelschap. Vooral vanaf vijftien jaar willen jongeren het liefst met hun vrienden naar actieve dagattracties, zoals Walibi en Duinrell. In de meerderheid van de gevallen bepalen vanaf die leeftijd niet meer de ouders, maar de kinderen en hun vrienden welke attractie bezocht gaat worden.