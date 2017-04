Minder geslaagde transacties Europa en Noord-Amerika

Azië-Pacific groeit naar recordhoogte aantal overnames en fusies - Het aantal afgeronde overnames en fusies in Azië-Pacific heeft in het eerste kwartaal van 2017 een recordhoogte bereikt. Dat blijkt uit de Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM) van Willis Towers Watson.



Het eerste kwartaal leverde 80 afgeronde transacties op door Aziatische overnemende partijen. Dat is een grote toename ten opzichte van 62 afgeronde transacties in dezelfde periode in 2016. Toch blijven de resultaten in de rest van de wereld achter ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar.

Ondanks een groei in transactievolume, blijkt uit de resultaten dat de marktprestatie van Aziatische overnemende partijen gedaald is ten opzichte van voorgaande MSCI-indexen (2,4 procent onder de index).



Volwassen markt

Gabe Langerak, Head Corporate Mergers and Acquisitions voor West-Europa bij Willis Towers Watson: "We hebben de afgelopen jaren grote pieken waargenomen in de performance van aandeelkoersen van Aziatische overnemende partijen. De laatste kwartalen zien we een afvlakking in performance levels die vergelijkbaar is met resultaten die we in de rest van de wereld waarnemen. Dit kan een indicatie zijn dat de Aziatische markt voor overnames en fusies volwassen wordt. Er is een verschuiving gaande van een varkenscyclus naar een degelijk en voorspelbaar model."



Regionale trend

Langerak: "Bedrijven in Azië-Pacific blijven investeren in overnames en fusies. De trend van investeren in intraregionale en landelijke deals in plaats van internationale deals, groeit sterk. We zien dan ook een daling in aandeelkoersen van overnemende partijen ten opzichte van regionale indexen. Bovendien toont de meting van het eerste kwartaal een periode van economische onzekerheden. Vooral zo net na Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn nog een aantal grote overnames en fusies niet afgerond. Daar zie je mondiaal de effecten van."



Outperformance ten einde

Uit het onderzoek blijkt ook dat buiten Azië-Pacific de outperformance per kwartaal ten opzichte van de index ten einde is gekomen. Overnemende partijen behaalden in het eerste kwartaal van 2017 een performance van 1,3 procent onder de index. Dat is aanzienlijk lager dan het driejarige gemiddelde van 6,3 procent boven de index.

"De resultaten van het eerste kwartaal zijn afgevlakt. Ze zijn een weerspiegeling van de afwachtende houding die bedrijven vorig jaar aannamen," legt Langerak uit. "Wij verwachten dat de markt zich in het tweede kwartaal weer herstelt, zodra de deals die door het groeiende vertrouwen in de markt na de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn gemaakt, worden afgerond. De wereldwijde rentepercentages blijven laag en markten blijven goed presteren. Het aantal overnames en fusies blijft hierdoor over de hele wereld stijgen. Bedrijven willen direct profiteren van het gunstige klimaat."