Nederlanders willen digitaal kwaliteitskeurmerk van de overheid

Herijking kwaliteitskeurmerken is nodig om beter aan te sluiten op digitale samenleving - 53 procent van de Nederlanders vindt het een taak van de overheid om te komen met een digitaal keurmerk voor veilige digitale producten en diensten, zoals websites, apps of digitale overheidsdiensten.



Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction onder 1.036 Nederlanders in opdracht van Sogeti. Herijking van kwaliteitskeurmerken is nodig om beter aan te sluiten op de digitale samenleving.



Toezicht

Twee derde (67 procent) van de consumenten geeft aan dat de overheid, in algemene zin, toezicht moet houden op de kwaliteit van digitale diensten. Wat verder opvalt, is dat het consumentenvertrouwen in digitale producten en diensten slechts in beperkte mate gebaseerd is op bestaande kwaliteitskeurmerken. Klantenreviews en -ratings hebben de rol van keurmerken overgenomen. Toch geeft 36 procent van de consumenten aan dat keurmerken belangrijk zijn bij het bepalen van de technische basisvoorwaarden voor digitale kwaliteit. Daar staat tegenover dat keurmerken voor 58 procent van de consumenten slechts een (zeer) beperkte invloed hebben. Belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de respondenten deze keurmerken niet altijd betrouwbaar vinden (zestien procent) of omdat keurmerken de kwaliteit niet als geheel kunnen garanderen (elf procent). Ook is elf procent van de respondenten van mening dat er teveel keurmerken zijn, waardoor de waarde van een individueel keurmerk al snel als onduidelijk wordt ervaren.



Herijking van keurmerken in digitaal tijdperk

"Het lijkt erop dat de huidige kwaliteitskeurmerken niet meer aansluiten op het digitale tijdperk. Naast de grote invloed van de directe sociale omgeving, spelen voor 45 procent van de consumenten reviews een belangrijke rol bij de beoordeling van digitale kwaliteit. De vraag is of het niet tijd wordt om het landschap van kwaliteitskeurmerken te herijken op basis van onze digitale samenleving," zegt Kevin Hengstz, Onderzoeksleider van het Digitality onderzoeksprogramma van Motivaction.



Internet of Things

D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven pleitte eind vorig jaar al voor de invoering van een digitaal kwaliteitskeurmerk voor Internet-of-Things producten. "Ik ben erg blij met de uitkomst van dit Motivaction-onderzoek, waaruit blijkt dat de consument mijn voorstel positief lijkt te ontvangen," stelt Verhoeven.

"Ons onderzoek bevestigt dat digitale producten en diensten steeds meer leidend worden. Het is daarom zaak dat organisaties beter inzicht krijgen in de kwaliteitseisen en -ervaringen van consumenten. Om diezelfde reden is het begrijpelijk dat Nederlanders om een digitaal keurmerk vragen," zegt Marco van den Brink, Chief Operating Officer (COO) bij onderzoeksopdrachtgever Sogeti.