Duurdere occasions steeds populairder

Aanbod SUV in lift, MPV verliest aan populariteit - Occasions blijven populair in Nederland. Vooral de hogere middenklassers zijn in trek: in het eerste kwartaal van 2017 was een toename te zien in het zoekvolume van zes procent, wat heeft gezorgd voor een prijsstijging van negen procent.



De populairste occasion in dit segment is de BMW 5-serie. Dit blijkt uit de Marktmonitor van AutoScout24.



Populariteit hogere middenklasse occasions

De gestegen populariteit van de hogere middenklasse en luxe occasions is volgens Jurgen Vugts, Managing Director AutoScout24 Nederland, als volgt te verklaren: "In de crisis hielden de consumenten de hand op de knip en grote uitgaven - zoals de aankoop van een nieuwe auto - werden uitgesteld. Nu is er weer ruimte om toch een tweede gezinsauto aan te schaffen, die oude auto eindelijk te vervangen of om een auto aan te schaffen om weer iets luxer te reizen van en naar het werk."



Welke hogere middenklasse modellen waren het meest populair? Wat opvalt, is dat vier van de vijf meest gezochte occasions in dit segment van Duitse makelij zijn:

BMW 5-serie Mercedes-Benz E-serie Audi A6 Volvo V70 Audi RS6 Gemiddelde occasion kost 13.990 euro

Ondanks dat er in het eerste kwartaal van 2017 ongeveer evenveel werd gezocht naar een tweedehandsauto als in het eerste kwartaal vorig jaar, is de gemiddelde prijs van een tweedehandsauto met 11 procent gestegen. Dat is ruim duizend euro; van gemiddeld 12.650 euro in Q1 2016 naar 13.990 euro in Q1 2017. "Terwijl de populariteit van de hogere middenklasse occasions met zes procent toenam, daalde het aanbod met drie procent. Deze schaarste zorgt voor een gemiddelde prijsstijging van negen procent, daarmee is de gemiddelde prijs het afgelopen kwartaal 1.800 euro gestegen naar 21.500 euro," aldus Vugts.



Minder schaarste kleine auto

In het eerste kwartaal van 2017 waren kleine occasions verantwoordelijk voor bijna de helft (43 procent) van het zoekvolume. Toch is de populariteit van deze occasions met vijf procent gedaald, terwijl de prijs met vijf procent is gestegen. Vugts: "De populariteit van kleine auto’s is gedaald, vanwege een stijging van de gemiddelde prijs en het grotere aanbod. In 2016 waren de kleine - voordelige - occasions in trek. Nu consumenten weer meer te besteden hebben, zie je dat ook schaarste in het compacte en middensegment dreigt en lijkt de ergste schaarste in kleine occasions voorbij."



Aanbod SUV in lift, MPV verliest aan populariteit

Een opvallende aanbodstijging is te zien in het SUV/Off-road segment; gemiddeld zijn er twaalf procent meer SUV’s aangeboden. Er zijn maar liefst negen miljoen zoekopdrachten uitgevoerd naar dit type occasion en dit heeft dan ook gezorgd voor een prijsstijging van zeven procent (van 26.650 naar 28.450 euro). De populariteit van MPV’s is echter sterk gedaald (-veertien procent), evenals het aanbod (-vier procent). Daarentegen is de prijs van een tweedehands MPV met vier procent gestegen.