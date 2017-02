 Mobiel dataverkeer groeit tot 2021 met factor zeven

In 2021 is meer dan de helft van alle apparaten een smartphone - In 2021 beschikt de wereldbevolking – 7,8 miljard mensen aldus een VN-raming - over meer mobiele telefoons (5,5 miljard) dan bankrekeningen (5,4 miljard), stromend water (5,3 miljard) of vaste telefoonlijnen (2,9 miljard).



Dit blijkt uit de elfde editie van de Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast (2016 tot 2021). Door de sterke groei van het aantal mobiele gebruikers en telefoons, de vele Internet of Things (IoT) connecties, hogere netwerksnelheden en mobiele video zal het totale mobiele dataverkeer in de komende vijf jaar met een factor zeven toenemen.



Cisco verwacht in 2021 de volgende mijlpalen voor mobiel dataverkeer:

Mobiel dataverkeer vormt twintig procent van al het IP-verkeer . In 2016 was dit nog acht procent.

. In 2016 was dit nog acht procent. Anderhalf mobiel apparaat per persoon : bijna twaalf miljard apparaten die via het mobiele netwerk verbonden zijn, inclusief M2M-modules (machine-to-machine). In 2016 waren deze cijfers nog respectievelijk 1,1 en acht miljard.

: bijna twaalf miljard apparaten die via het mobiele netwerk verbonden zijn, inclusief M2M-modules (machine-to-machine). In 2016 waren deze cijfers nog respectievelijk 1,1 en acht miljard. Verdrievoudiging mobiele netwerksnelheden van 6,8 Mbps in 2016 tot 20,4 Mbps in 2021.

van 6,8 Mbps in 2016 tot 20,4 Mbps in 2021. M2M-connecties maken 29 procent (3,3 miljard) uit van het totale aantal mobiele verbindingen . In 2016 was dit vijf procent (780 miljoen). M2M wordt het snelst groeiende mobiele verbindingstype als gevolg van steeds meer IoT-applicaties in zakelijke en consumentenomgevingen.

. In 2016 was dit vijf procent (780 miljoen). M2M wordt het snelst groeiende mobiele verbindingstype als gevolg van steeds meer IoT-applicaties in zakelijke en consumentenomgevingen. 4G verzorgt in 2021 58 procent van alle mobiele verbindingen , tegenover 26 procent in 2016. 70 procent van al het mobiele dataverkeer loopt dan over 4G.

, tegenover 26 procent in 2016. 70 procent van al het mobiele dataverkeer loopt dan over 4G. Het totaal aantal smartphones inclusief phablets maakt meer dan de helft uit van alle apparaten en verbindingen (6,2 miljard). In 2016 was dit 3,6 miljard.

5G

De explosieve toename van mobiele applicaties en mobiele connectiviteit is de motor achter de groei van 4G, binnenkort gevolgd door groei in 5G. Cisco verwacht dat grootschalige uitrol van 5G-infrastructuren vanaf 2020 begint. Het jaar daarop verzorgt 5G 1,5 procent van al het mobiele dataverkeer: 5G genereert 4,7 keer zoveel verkeer als een gemiddelde 4G-verbinding en 10,7 keer zoveel als een gemiddelde 3G-verbinding.

"Met de opkomst van IoT, mobiele video en applicaties voor augmented en virtual reality wordt de rol van 5G sterk bepalend, zowel voor zakelijk als particulier gebruik," zegt Michel Schaalje, Technisch Manager van Cisco Nederland. "Om die nieuwe technologie ten volle te benutten, moet de architectuur van mobiele netwerken worden aangepast zodat ook toekomstige applicaties alle ruimte krijgen."



Aanvullende verwachtingen en trends:

In 2021 heeft het mobiele dataverkeer een omvang van 49 exabyte per maand, ofwel 587 exabyte per jaar. Dit is 122 keer meer dan al het mobiele verkeer in 2011.

Mobiele video groeit in deze periode met een factor 8,7; dit is de snelste groei van alle mobiele applicatiecategorieën. Mobiele video vertegenwoordigt 78 procent van al het mobiele verkeer in 2021. Mobiele live-video groeit met een factor 39 tussen 2016 en 2021 en is aan het eind van deze periode goed voor vijf procent van al het mobiele videoverkeer.

Cisco verwacht dat het verkeer voor VR-applicaties groeit met een factor elf: van 13,3 petabyte (PB) per maand in 2016 tot 140PB/maand in 2021. AR-verkeer groeit in deze periode zevenvoudig, van 3PB/maand tot 21PB/maand. Ook de verkopen van VR-headsets laten een flinke groei zien: van achttien miljoen stuks in 2016 tot bijna 100 miljoen in 2021.

Cisco verwacht dat er in 2021 929 miljoen wearable devices zijn; een drievoudige groei ten opzichte van 2016. Het aantal wearable devices met een GSM-verbinding bedraagt in 2021 69 miljoen, tegenover elf miljoen in 2016.

In 2016 werd 60 procent van het mobiele dataverkeer deels over wifi-netwerken geleid; in 2021 neemt dit toe tot 63 procent. In 2016 was dit omgeleide verkeer groter in volume (10,7 exabyte per maand) dan het verkeer over cellulaire netwerken (7,2EB per maand). Wifi-verkeer van zowel mobiele apparatuur als wifi-only apparaten is in 2020 goed voor bijna de helft (49 procent) van al het IP-verkeer, tegenover 42 procent in 2015.