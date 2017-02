 De sociale kant van flexibel werken

Professional heeft door flexibel werken een actiever sociaal leven - Volgens recent onderzoek in opdracht van Regus heeft maar liefst 66 procent van de Nederlandse professionals een actiever sociaal leven als zij kiezen voor flexibel werken.



Zo levert dichter bij huis werken meer tijd op om er tussenuit te gaan en vaker af te spreken met vrienden en familie. Flexibel werken is zo belangrijk, dat bijna de helft van de respondenten zelfs aangeeft dat elke moderne werkgever daartoe de mogelijkheid zou moeten bieden. Regus liet het onderzoek uitvoeren onder meer dan 500 professionals in Nederland.



Andere belangrijke conclusies:



• Dichter bij huis werken is volgens respondenten ook gezonder. Minder pendelen betekent voor 47 procent bijvoorbeeld dat zij langer kunnen slapen.

• Een kwart bevestigt dat een kortere woon-werkafstand ervoor zorgt dat mensen meer tijd hebben om gezonder te eten (25 procent).

• Door flexibel werken wordt u ook niet altijd geconfronteerd met lastige collega's. 37 procent van de ondervraagden vindt het prettig even niet te hoeven meegenieten van de eigenaardigheden van collega's.

• Meer dan een kwart (28 procent) bevestigt minder vaak te maken te hebben met saaie collega’s, door buiten het hoofdkantoor te werken.





Patrick Bakker, CEO Central Europe Regus legt uit: "Flexibel werken wordt gezien als de belangrijkste manier om werknemers te behouden en motiveren, maar de resultaten laten duidelijk zien dat het ook een belangrijke rol speelt bij de afweging om een bepaalde baan wel of niet te accepteren. Ook zijn er nadrukkelijke voordelen voor de gezondheid."