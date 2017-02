 Tweede Kamerverkiezingen 2017: de race om aandacht

Gezichtsherkenningssoftware volgt alle lijsttrekkers op televisie in real-time - Media Distillery en Mediabrands Marketing Sciences lanceren LijstTracker.nl: een dashboard waarop de laatste stand te zien is van de hoeveelheid ‘face-time’ die de lijsttrekkers hebben gehad op Nederlandse televisie.



LijstTracker meet exact hoe vaak en hoe lang lijsttrekkers in beeld zijn, in welke televisieprogramma’s en hoeveel kijkers dit heeft bereikt. In real-time zijn de ontwikkelingen te volgen en LijstTracker.nl geeft aan welke lijsttrekkers aan kop gaan. Momenteel is dat Mark Rutte, gevolgd door Alexander Pechtold.



Zoveel mogelijk aandacht

De komende weken doen alle lijsttrekkers hun uiterste best om zoveel mogelijk aandacht te krijgen in de media. Daarbij is het belangrijk om in de juiste televisie programma’s te worden uitgenodigd en om de belangrijkste programma punten onder de aandacht te brengen. De vraag is wie daarin het meest succesvol is…



Automatische gezichtsherkenning

Joost de Wit, oprichter van Media Distillery, legt uit hoe het dashboard werkt: "We hebben technologie ontwikkeld om automatisch gezichten te herkennen in bewegend beeld; op deze manier ontstaat een unieke mogelijkheid om video’s te doorzoeken. Deze techniek maakt het mogelijk om automatisch te meten hoe lang een lijsttrekker in beeld is en hoeveel kijkers hiermee zijn bereikt. En dit allemaal in real-time, dus terwijl het programma uitgezonden wordt, wordt LijstTracker.nl direct bijgewerkt. Wij hebben onze machines getraind om de gezichten van de lijsttrekkers te herkennen in alle programma’s op Nederlandse televisiezenders."

Menno van der Steen, Chief Data & Tech Officer van Mediabrands, vervolgt: "De hypothese is dat de lijsttrekker met de meeste aandacht gaat winnen. Na de winst van Trump is het ook de vraag wat de voorspellende waarde is van polls. Wellicht is aandacht in de media een betrouwbaardere voorspeller voor winst. Wij voegen de televisiereclames en aandacht in social media van de partijen aan de analyse toe. De verkiezingen raken de kern van wat Mediabrands voor adverteerders doet: campagnes voeren om bepaalde thema’s onder de aandacht te brengen en gedrag te beïnvloeden. En aan de hand van data analyse het voorspelbaar maken van de effecten van campagnes."