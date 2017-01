 Inschrijving Nationale Zorginnovatieprijs 2017 geopend

Beste innovatie wordt beloond met 15.000 euro - Organisaties kunnen vanaf heden hun zorginnovaties via zorginnovatie.nl aanmelden voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2017. Dit is een jaarlijks terugkerend initiatief van Stichting Zorginnovatie Nederland en haar partners om scale-ups in de zorg- en welzijnssector te steunen.



De winnaar ontvangt een geldbedrag van 15.000 euro om zijn bedrijf verder te ontwikkelen. De uitreiking vindt plaats tijdens het Health Valley Event 2017 op donderdag 9 maart in Nijmegen.



Betere zorgverlening

Veel partijen zijn op zoek naar ideeën of innovaties om hun zorgverlening te verbeteren, om ze verder te helpen ontwikkelen of om in te investeren. Andersom zijn innovatieve ondernemers of startups vaak op zoek naar partners. "En dan komen wij in beeld," aldus Marc Kalf, voorzitter Stichting Zorginnovatie Nederland. " Vanuit ons online platform ZorgInnovatie.nl helpen wij vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Innoveren doe je immers samen. Door actieve matchmaking versnellen we innovatie in zorg en welzijn. Met de Zorginnovatieprijs geven we daar voor één veelbelovende partij nog een extra boost aan."



Boost in publiciteit en netwerk

In 2016 won de ScopeControl van Dovideq medical de zorginnovatieprijs. Dovideq kreeg de innovatieprijs toegekend omdat het met de ScopeControl 's werelds eerste volledig automatische testapparaat voor endoscopen op de markt heeft gebracht. ScopeControl kan binnen twee minuten defecte of twijfelachtige endoscopen herkennen; met deze innovatie vergroot het bedrijf niet alleen de veiligheid van de patiënt, maar gaat het ook vertragingen in de operatiekamer tegen en verlaagt het de reparatie- en overall-kosten. Jan Carel Teding van Berkhout, Dovideq medical: "Het winnen van de Nationale Zorginnovatieprijs gaf ons behalve een mooi geldbedrag enorm veel publiciteit. Daarnaast gaf het ons toegang tot een relevant netwerk, waardoor we ScopeControl met succes konden doorontwikkelen."



Inschrijfcriteria

Bedrijven die willen meedingen naar de prijs moeten aan een aantal richtlijnen voldoen. Zo moet hun innovatie al gevalideerd en geïmplementeerd zijn en moet de ondernemer de bedrijfsvoering zelf op zich kunnen nemen. Bovendien moet de innovatie een aantoonbaar duurzaam verdienmodel opleveren en geschikt zijn voor in ieder geval de Nederlandse markt.

De inschrijving voor de Nationale Zorginnovatieprijs loopt tot vrijdag 24 februari 17.00 uur. Een vakjury kiest de uiteindelijke winnaar op 9 maart tijdens het Health Valley Event. Zij zal de inzendingen beoordelen op originaliteit, haalbaarheid, (internationale) schaalbaarheid en de toegevoegde waarde voor de patiënt en/of zorgverlener.



Health Valley Event

"Het jaarlijkse Health Valley Event is een uitermate geschikte gelegenheid om de Nationale Zorginnovatieprijs uit te reiken. Hier komen belangstellenden die zich bezighouden met innovaties in Life Sciences en Health uit het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, wetenschap en de overheid bij elkaar. Hier vind je dus ook investeerders die innovatieve ideeën willen ondersteunen," aldus Kalf. " Naast de uitreiking van de prijs biedt het event een dagvullend programma dat in het teken staat van ‘Patient driven technology', met interessante sprekers als Jan Kimpen (CMO, Philips), Dianda Veldman (Directeur, Patiëntenfederatie Nederland) en Kris Verburgh (Auteur, de Voedselzandloper) en prins Constantijn van Oranje-Nassau (special envoy, StartupDelta).