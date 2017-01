 26,5 procent meer online vacatures in 2016

Hoe zag de online vacaturemarkt er in 2016 uit? - In 2016 is 26,5 procent meer vacatures geplaatst dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van Jobfeed, de Big Data tool voor vacatures van Textkernel.



Jobfeed heeft in 2016 ruim 9,8 miljoen online vacature-plaatsingen ontdekt, geanalyseerd en gecategoriseerd. Voor dit rapport zijn de vacatures voor stages, bijbanen, vrijwilligerswerk, freelance en franchises weggelaten. Na ontdubbeling bleven bijna 1,9 miljoen unieke vacatures over, waarop deze analyses zijn uitgevoerd.



Hoogtepunten uit 2016:

Handel is met 20,2 procent de grootste sector, ondanks een daling van -1,7 procent marktaandeel.

ICT blijft ook in 2016 de grootste beroepsklasse, ondanks een daling van -1,4 procent marktaandeel.

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben bij elkaar opgeteld een marktaandeel van 56,2 procent.

Medewerker klantenservice is net als in 2015 het meest gevraagde beroep.

De marktaandelen vacatures voor hoger en lager opgeleiden lopen sinds 2014 steeds verder uit elkaar.

ASML had in 2016 de meeste fulltime vacatures, Randstad was de grootste intermediair. Voor alle details, download het rapport.