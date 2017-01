 De meest trendy bestemming voor een meeting of event: Brooklyn

Nieuwe hotels, zeeën van ruimte en uitstekende bereikbaarheid - Brooklyn is de place to be voor meetings in 2017! Dat stelt NYC & Company. Met nieuwe hotelontwikkelingen, een uitgebreid aanbod aan vergaderruimtes, world-class evenementenlocaties en uitstekende vervoersopties is Brooklyn een aantrekkelijke optie.



"Brooklyn’s populariteit onder meetingplanners is vooral te danken aan wereldwijde hotelmerken die geïnvesteerd hebben in de meetingindustrie van de wijk, de levendige cultuur en de aantrekkingskracht voor een nieuwe generatie deelnemers," zegt Jerry Cito, Senior Vice President of Convention Development. "Met deze ontwikkelingen, unieke locaties en goede bereikbaarheid met openbaar vervoer vanaf Manhattan, nodigen we meetingplanners uit om te zien waarom steeds meer mensen voor Brooklyn kiezen."



Hotels en vergaderruimte

Op slechts een paar minuten afstand van Manhattan laat Brooklyn een gigantische groei zien in het aanbod van hotels en vergaderruimtes. Naar verwachting zijn er in 2019 meer dan 3.500 hotelkamers in Brooklyn. Onder de nieuw te openen hotels met veel vergaderruimte valt ook het 1 Hotel Brooklyn Bridge. De opening zal in februari van dit jaar plaats vinden. Het hotel heeft meer dan 1.800 vierkante meter vergaderruimte met uitzicht op de skyline van Manhattan. Afgelopen zomer heeft het New York Marriot at the Brooklyn Bridge in downtown Brooklyn een 45 miljoen dollar kostende verbouwing afgerond. Dit hotel beschikt over maar liefst 3.700 vierkante meter aan vergaderruimte. Het nieuwe William Vale in Williamsburg, met uitzicht over de skyline van Manhattan, beschikt over een tuin op het dak van maar liefst 1.400 vierkante meter en een ballroom van 400 vierkante meter. Met een prachtige bar op de 22e verdieping en het langste hotelzwembad van New York, is het hotel een one-of-a-kind locatie.



Evenementenlocaties

Het Barclays Center is de thuisbasis van de Brooklyn Nets en de New York Islanders op het gebied van sportevenementen. Maar ook concerten van wereldsterren en familieshows worden hier, in het het van Brooklyn, georganiseerd. Het Brooklyn EXPO Center in Greenpoint is een andere optie voor organisatoren die op zoek zijn naar een grote locatie, met meer dan 5.500 vierkante meter is het geschikt voor designshows, tech expo’s en productlanceringen. De liefhebbers van golf kunnen terecht bij Dyker Beach en Marine Park, waar naast een groot aantal putting greens ook genoeg ruimte is voor evenementen.



Cultuur

Brooklyn’s rijke en historische gebouwen bieden unieke ervaringen en locaties in alle soorten en maten. Het recent gerenoveerde Kings Theatre in Flatbush, het historische bankgebouw Weylin in Williamsburg, de Brooklyn Academy of Music in Fort Greene, het Brooklyn Museum en Brooklyn Botanical Garden zijn slechts een greep uit het grote aanbod die ook nog eens makkelijk te bereiken zijn met het metronetwerk.