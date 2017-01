 Organisaties remmen eigen digitale transformatie

Management staat digitale transformatie soms in de weg - Organisaties vertragen digitale transformatie, terwijl dit in 2017 steeds belangrijker wordt. Uit onderzoek van Telindus blijkt dat veel interne struikelblokken de digitalisering tegenwerken.



Zo geeft ruim een kwart (27 procent) van de IT-professionals aan dat ze het management niet kunnen overtuigen van de noodzaak om digitaal te transformeren. Het gevolg is dat bedrijven het risico lopen ingehaald te worden door de concurrentie.

Tevens geeft 25 procent van de IT-professionals als reden aan dat het meekrijgen van medewerkers lastig is. Ook blijken onvoldoende mankracht (achttien procent), onvoldoende budget (zeventien procent) en gebrek aan kennis (dertien procent) de digitale transformatie te remmen.



Digitale strategie

IDC sprak begin vorig jaar de verwachting uit dat tweederde van de 2000 grootste bedrijven wereldwijd (G2000) eind 2017 de digitale transformatie centraal heeft staan in hun strategie. Willen CEO’s hun beoogde groei van de digitale omzet realiseren, dan dienen bovengenoemde struikelblokken eerst weggenomen te worden.

Harm de Haan, Manager Consultancy bij Telindus: "2017 zal voor veel bedrijven in het teken staan van digitale transformatie. De IT-afdeling heeft jarenlang enkel aan de achterkant geopereerd binnen bedrijven en ik begrijp dat het nog wennen is om IT als strategisch sparringpartner te zien. We zijn nu echter op een punt aangekomen waar dat wel noodzakelijk is. Om te kunnen voldoen aan de kritische verwachtingspatroon van de klant, in te spelen op marktdruk en nieuwe concurrentie, dient men digitaal te transformeren en na te denken over de wijze waarop IT een business-enabler kan zijn. Door op deze manier de meerwaarde van IT te erkennen, zal de rem van de digitale transformatie worden gehaald."