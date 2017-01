 Zakelijke reiziger vliegt weer business class

Aantal business class boekingen neemt voor het eerst in lange tijd weer toe - Tijdens de crisis kozen veel bedrijven er vanwege kostenbesparing voor om hun medewerkers niet meer business class, maar economy class te laten vliegen. Nu er steeds meer signalen zijn dat de crisis bezworen is, stijgt het aantal zakelijke business class-boekingen snel.



Dit blijkt uit cijfers van Tix.nl. Het percentage business class reizigers neemt vooral sinds medio 2016 snel toe, terwijl het aantal zakelijk geboekte reizen stabiel bleef. Het percentage zakelijke reizigers dat per businessklasse vloog lag tijdens de laatste maanden van 2016 ruim 50 procent hoger, dan in dezelfde periode drie jaar eerder.

De particuliere reiziger houdt de hand vooralsnog op de knip, en vliegt niet vaker business class dan voorheen. Minder dan een half procent van de particuliere reizigers vliegt in de zakelijke klasse.



Priority boarding

Ook het aantal passagiers dat er voor kiest om, tegen betaling, met voorrang aan boord van het vliegtuig te gaan stijgt. In 2016 maakte bijna elf procent meer reizigers gebruik van de premium instapservice dan in 2014.

Overigens bieden niet alle luchtvaartmaatschappijen priority boarding aan. Van de airlines die deze mogelijkheid wel bieden, is dit verhoudingsgewijs het meest in trek bij Wizzair. Gemiddeld één op de tien passagiers van de lowcostairline, die vooral naar Oost-Europa vliegt, stapt het liefst met voorrang in.



Meer informatie over dit onderzoek is hier te vinden.