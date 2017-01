 Foute loonstrook kost miljoenen

Klopt uw eerste loonstrook? - Eén op de vijf loonstroken over de maand januari klopt niet. Dit kost het bedrijfsleven circa 150 miljoen euro over een heel jaar. Dat blijkt uit cijfers van Timeflex.



Om bedrijven te helpen deze hoge kosten te reduceren, vindt in januari voor de derde achtereenvolgende keer de actie kloptmijnloon.nl plaats.



Netto veranderingen

Elk jaar zijn er veranderingen die invloed hebben op de hoogte van het nettoloon. Zoals de belastingpercentages, de fiscale bijtellingen, de vakantiedagenopbouw en de leeftijd van de werknemer. Deze wijzigingen worden lang niet altijd goed doorgevoerd. Een ander probleem is, dat veel bedrijven zijn ingedeeld in de verkeerde sector door de Belastingdienst. Deze sectorindeling bepaalt onder meer de hoogte van de WW-premie. En die premie kan per sector flink verschillen.



