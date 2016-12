Met deze sollicitatievragen beoordeelt u een developer écht goed

Standaardvragen volstaan niet bij het selecteren van de beste kandidaat - Als u met veel moeite eindelijk een goede kandidaat voor uw openstaande ICT-vacature gevonden lijkt te hebben, is uw werk nog lang niet klaar. Iemand kan op papier erg geschikt lijken, maar pas tijdens een gesprek komt u er echt achter wat voor vlees u in de kuip hebt.



Tenminste: als u de goede vragen stelt. Haalt u uit een sollicitatiegesprek alles wat u nodig hebt om u een goed beeld te kunnen vormen van de specialist tegenover u? Bonque helpt u de juiste vragen te stellen.



Kwaliteit meet u niet met standaardvragen

Geen enkel sollicitatiegesprek is hetzelfde. Standaardvragen als ‘Waar ziet u uzelf over vijf jaar?’ en ‘Wat zijn uw sterke en zwakke punten?’ voldoen niet bij het aannemen van een ICT-specialist. Een ICT-functie vraagt per definitie om specifieke eigenschappen en vaardigheden. Zonder deze is het onwaarschijnlijk dat een kandidaat een toegevoegde waarde zal zijn voor uw bedrijf.

Met de vragen die u tijdens een gesprek stelt, hebt u de mogelijkheid precies te weten te komen wat een kandidaat kan en hoe hij in elkaar zit.



Besteed aandacht aan de soft skills

Niet alleen technische kwaliteiten doen ertoe. De manier waarop iemand communiceert, of diegene snel initiatief neemt en de mate waarin een developer goed kan samenwerken binnen een team zijn ook cruciale punten: de soft skills. Tot zover weinig nieuws voor u, waarschijnlijk.



Breed gerichte én specifieke vragen

Uiteraard moet u wel een duidelijk beeld krijgen van de technische deskundigheid van uw kandidaat. Daarnaast is het goed om te kijken hoe de kandidaat ‘het grootje plaatje’ in beeld heeft: zowel als het aankomt op wat zijn of haar werk betekent voor het bedrijf, als op het gebied van technologische ontwikkelingen en ICT-werk in het algemeen.



Schat aan informatie

Maar wat kunt u nou het beste vragen?

De volgende dertien vragen (en de antwoorden erop) zorgen ervoor dat u de geschiktheid van uw kandidaten nauwkeurig kunt beoordelen. U hoeft ze uiteraard niet allemaal te stellen. Kies de beste eruit - en vergeet vooral niet om goed naar de antwoorden te luisteren.



1. Is er recentelijk een project geweest waarbij u er persoonlijk voor gezorgd hebt dat processen beter, sneller, slimmer of efficiënter werden?

Een techspecialist moet eigenlijk altijd doorhebben welke gevolgen zijn of haar werk voor de overkoepelende bedrijfsstrategie heeft. Als een kandidaat kan uitleggen wat er voor de opdracht- of werkgever veranderde dankzij zijn werk, is dat een groot pluspunt.



2. Stel: u moet bij een project vijf modules opleveren. U kunt of drie complete modules maken óf alle vijf modules gedeeltelijk ontwikkelen. Wat gaat u doen?

Het liefst hebt u een kandidaat die kiest voor de eerste optie. Het is beter als een developer tenminste een deel van het werk volledig klaar heeft, dit kan presenteren en zijn problemen uit kan leggen. Dat er wat meer tijd nodig is voor het afronden van het hele project, is dan minder problematisch.



3. Hoe zou u aan een totale leek uitleggen wat het internet is?

Die had uw kandidaat niet zien aankomen. Deze vraag trekt een specialist even uit zijn ‘echte’ expertise: er moet snel geschakeld worden. Dit geeft u inzicht in het probleemoplossend vermogen van uw kandidaat en zijn of haar bekwaamheid om processen aan anderen uit te leggen.



4. Hoe functioneert u als de werkdruk hoog is?

Presteert uw kandidaat ook onder druk? Van het goed en snel uitvoeren van ICT-projecten hangt veel af. Een afdeling, of zelfs een heel bedrijf, kan zomaar stil komen te liggen als een project niet op tijd af is of als er fouten worden gemaakt. Een developer moet met die druk om kunnen gaan.



5. U hebt zojuist een project toegewezen gekregen waarbij u met een voor u onbekende technologie moet gaan werken. Wat is uw aanpak?

De manier waarop iemand omgaat met nieuwe technologie is interessant. Wat doet de kandidaat om een gebrek aan kennis te compenseren en tegelijkertijd het project op tijd af te krijgen? Creativiteit, probleemoplossend vermogen en strategisch inzicht zijn hierbij belangrijke elementen.



6. Hebt u wel eens aan een project gewerkt waarbij u achteraf ontevreden over uw eigen bijdrage was? En wat hebt u hiervan geleerd?

Het leerproces is een niet te onderschatten onderdeel van ICT-werk. Geen enkele developer weet alles al – dat kan ook niet als er met steeds veranderende technologie wordt gewerkt. Bij leren hoort het maken van fouten, het herkennen van deze fouten en het veranderen van uwaanpak.



7. Welke ICT-gerelateerde blogs, websites of Twitteraccounts houdt u in de gaten? En plaatst u zelf wel eens iets online?

Gemotiveerde, geïnteresseerde en leergierige ICT’ers zijn de beste ICT’ers. Aan de hand van deze vraag komt u erachter of kandidaten op de hoogte proberen te blijven van de laatste ontwikkelingen en online hun kennis met anderen delen. Als ze dit doen, is de kans groot dat ze oprecht gepassioneerd zijn over hun werk.



8. Als u een paar dingen mocht veranderen op uw vorige werkplek, wat zouden die dingen dan zijn?

Deze vraag biedt u de mogelijkheid uit te vinden of de kandidaat vertrouwelijke informatie voor zich houdt. Daarnaast test u zijn vermogen om breed en strategisch te denken. Welke verbeteringen precies genoemd worden, doen minder ter zake.



9. Op welke manier houdt u uw kennis bij?

Heeft de kandidaat ooit een online cursus gevolgd? En is hij wel eens buiten werktijd bezig met programmeren of het oplossen van technologische problemen? Zijn er methodes of technologieën waar hij meer over zou willen leren? Leergierigheid en het bijhouden van vaardigheden zijn essentieel voor een goede developer.



10. Welke twee of drie ontwikkelingen gaan de ICT-sector de komende jaren veranderen, en welke gevolgen denkt u dat dit voor uw werk heeft?

Het gaat er bij het antwoord op deze vraag niet om dat uw kandidaat precies de juiste trends noemt, maar vooral dat hij in staat is bredere ontwikkelingen te signaleren en hun gevolgen in te zien. Daarnaast vertelt het u of de kandidaat überhaupt probeert op de hoogte te blijven van ICT-trends.



11. Hoe ziet uw ideale vrije dag eruit?

Het lijkt een vreemde vraag om tijdens een sollicitatiegesprek te stellen, maar het antwoord geeft u inzicht in het karakter van de kandidaat. Op die manier kunt u beter inschatten of de kandidaat goed in uw team of bij uw bedrijfscultuur past.



12. Als ik uw vrienden vraag om u te omschrijven, welke drie karaktertrekken noemen ze dan?

Opnieuw een vraag die gericht is op het karakter van uw kandidaat. Uit een cv of via traditionele sollicitatievragen komt dit lang niet altijd naar voren. Met deze vraag wel. Uw kandidaat zal eerder met een oprecht antwoord komen dan wanneer u naar zijn of haar sterke en zwakke punten vraagt.



13. Met welke technologische producten werkt u het liefst? En met welke liever niet?

Natuurlijk komt u er door deze vraag te stellen achter of de kandidaat met de bij uw bedrijf gebruikte technologie kan werken. Daarnaast is het een goede manier om te ontdekken of kandidaten enthousiast worden van het praten over technologie, én hoe groot hun kennis hiervan is.