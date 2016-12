Lunchpauze favoriete moment voor online training

Eind 2017 driekwart van de online training op mobiel - Nederlandse werknemers die hun soft skills online trainen, zien de lunch als favoriet trainingsmoment. Negentien procent logt rond de klok van half een in en kiest dit moment om hun vaardigheden te trainen.



Dit blijkt uit onderzoek van TrainTool waarin is gekeken naar het trainingsgedrag van 13.637 deelnemers uit verschillende branches zoals finance en retail. Verder wordt er aan het begin en het eind van de werkdag ook vaak een moment genomen voor het trainen van soft skills. Om 9.00 uur pakt 9,4 procent de lesstof erbij en 6,3 procent sluit de werkdag af met zijn training.



Mobiel stevent PC voorbij

Intussen is binnen het online segment ook een verschuiving zichtbaar: de mobiele applicaties zijn aan het winnen. Op dit moment wordt 51 procent van de online trainingen via een smartphone of tablet gevolgd. Gezien het tempo van de verandering, verwacht TrainTool dat het percentage nog binnen een jaar naar de 75 procent stijgt.



Trainen via smartphone

Het grote voordeel van trainen via een smartphone is dat trainingsmomenten regelmatiger verdeeld kunnen worden over de week, aangezien het dan ook even tussendoor in de trein, thuis op de bank of tijdens de lunchpauze kan worden gedaan. Het onderzoek laat zien dat vrouwen een lichte voorsprong hebben bij de inzet van applicaties: 54 procent van de vrouwen zet mobiele apparaten in bij het doen van communicatietrainingen, tegenover 47 procent van de mannen.



Gewoon doen

Marijn de Geus, CEO van TrainTool: "Vaardigheden als klantcontact, adviseren of de bedrijfspitch overtuigend brengen leert u niet door lezen of kijken. En waar classroomtraining van communicatie niet verder komt dan bewustwording, zorgen videorollenspelen dat u gemak, comfort en zekerheid krijgt, gewoon door te doen. Vaardigheden worden het best aangeleerd door ze vaker, korter en gespreid over de tijd te oefenen. En dat kan doordat u met de app de training altijd bij u hebt."