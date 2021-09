Dat coachen is ook niet alles. Door: Aart Pijl MCM MA CMC , 12-09-2021, 14:23 uur Niet alleen voor diegene die gecoacht wordt maar ook voor een coach is het niet altijd een fijne bedoeling. Net als bij medicijnen zou bij coaching een bijsluiter verplicht moeten zijn. Het kan namelijk voor beide partijen een stressvolle bedoeling zijn en dat is niet zonder consequenties.



Stress reduceert het fris en helder denken en een goede afgewogen besluitvorming. Dus is het interessant wat de wetenschap ons hier over te vermelden heeft.



Serieus onderzoek

Stresshormonen zijn goed te meten en ook concentratietesten laten feiten zien die bruikbaar zijn in onderzoek naar mentale gezondheid, fysieke uitputting en concentratievermogen. Gekozen werd voor problematiek waar insolvente ondernemers mee worstelen. Dit met voor- en nameting op de genoemde gebieden.

De onderzoeker kreeg er ook de "Coaching Annual Award" voor van de Britse Henley Business School. De conclusies zijn daarom ook serieus te nemen.



Het werkt voor ondernemers in de problemen

Coaching had in dit geval als effect dat de ondernemers cognitief efficiënter waren, de fysieke uitputting lager was en het concentratievermogen toe nam. Net als bij traumaverwerking in de psychotherapie blijkt het maken van een nieuw model/ verhaal op basis van nogal gefragmenteerde gebeurtenissen het hanteren van de gebeurtenissen gemakkelijker maakt. Het helpt dus wanneer een ondernemers in een faillissement situatie zit er en coach op te zetten.



Wat zijn dan die bijwerkingen?

Vaak rakel je met coaching toch een en ander op en meestal wegens tijd gebrek worden die niet aangepakt. Dan zit je dus met een pak openstaande vraagstukken, mogelijk pijnlijke vraagstukken, maar zonder begeleiding. Heb je eindelijk nee leren zeggen tegen je baas, verslechtert de situatie met je leidinggevende. Maar ja, die werd ook niet gecoacht. Ook ontstaan door nieuwe posities in te nemen vaak allerlei conflicten. Maar ook het verslaaft raken aan de relatie met een coach en het niet meer zonder coach kunnen treden regelmatig op.



Werk en privé

Wanneer iemand echt voor zichzelf kiest, dan kan het wel gebeuren dat het bedrijf, die vaak de coaching betaald, op de koffie komt. Thuis zijn ze blij dat Petra minder overuren maakt, maar de baas ziet de doorlooptijden omhoog gaan. Dus afhankelijk van je perspectief praten we over positieve of negatieve gevolgen. Bijwerkingen zowel positief als negatief treden ook op nadat de coaching is afgesloten en iemand toch een opgerakeld vraagstuk aan gaat pakken. Welke coaches geven alle partijen transparantie in de mogelijke bijwerkingen?



Te veel op de agenda

Het gaat om mensen en mensen in systemen en dan is het meestal niet zo simpel als het soms lijkt. "Gewoon doen!" Is geen raar advies, maar de praktijk is meestal weerbarstig. Het themahoppen heeft een zeer ongunstig effect op coaching. Daar bedoel ik mee dat in die zeven sessies die zijn afgesproken meer dan 20 onderwerken aanbod komen. Men springt dan heen en weer tussen die verschillende onderwerpen en het onderwerp achter de onderwerpen komt niet naar voren.



We stoppen de hele handel

Voortijdig stoppen van een coaching traject blijkt best vaak voor te komen. Soms omdat het doel eerder is bereikt, maar dat zou ik niet voortijdig stoppen noemen.

Lage motivatie om te veranderen plus het ontbreken van een snelle ontwikkeling in het proces is vaak een redden om te stoppen. De relatie met de coach moet ook goed zijn anders is dit ook een reden om te stoppen. Bij lage emotionele stabiliteit of hoge mate van neuroticisme is er snel de neiging om de coaching af te breken. Niet iedereen heeft ook zin om geconfronteerd te worden met moeilijke diepere problemen.

Anderen hebben onvervulde verwachtingen waar de coach niet aan voldoet



Niet altijd feest

Voor de coach is het weg vallen van geplande coachsessies natuurlijk ook niet leuk.

Het blijkt uit onderzoek dat die er vaak zelfs meer last van hebben. Kort gezegd, ze slapen er niet van. Ook van de eigen onzekerheid hebben coaches last en zijn vaak bang om hun rol niet goed te kunnen vervullen en dat ze uit de pool met coaches vallen. Er komen vaak onderwerpen aan de orde die ook de coach persoonlijk raken en dus voor beide personen spannend en ongemakkelijk zijn. Veel coaches hebben ook last van het feit dat ze de effecten op lange termijn niet kunnen waarnemen. De ontwikkeling op de langere termijn is onzichtbaar.



Dat coaching werkt is wel bewezen, en bijwerkingen………..

