Waarom lopen ze nu weer weg? Door: Aart Pijl MCM MA CMC , 25-05-2021, 14:07 uur In sommige organisaties zijn de gaten die gestopt worden met externen zo groot dat de verhouding intern-extern helemaal zoek is. Ik gun elke interimmanager zijn tijdelijke baan en ook de meeste recruiters gun ik hun bonus bij een succesvolle bemiddeling, maar de uitstroom van goede teamleiders en managers is wel een serieus vraagstuk



Zouden de volgende zaken kunnen helpen?



Progressie in de loopbaan

Wat goed blijkt te helpen voor ambitieuze managers is dat ze weten wat ze moeten doen om in aanmerking te komen voor een volgende promotie. Hoe lopen hier de carrièrepaden en wat zijn criteria, wat wordt verwacht van high potentials?



Bewegingsruimte

Het gaat hier niet om de cubicle, maar om de ruimte die je als manager krijgt in de projecten die je leidt? Hoe zit het met empowerment, hoeveel autonomie krijg je bij de leiding van een programma? Is er enige vorm van aanmoediging om net iets verder te reiken?



Goed idee

Is er een route of een platform waar je als manager je goede ideeën kwijt kan, waar geluisterd wordt naar waardevolle ideeën? En als je dat doet, hoor je er dan ooit/snel nog iets over?



Niet alleen een luisterend oor

Zijn er voor ons managers regelmatig sessies met de top, het executive team, waarin wij alle vragen kunnen stellen en antwoorden krijgen, zodat ook wij als managers de huidige strategie van het bedrijf goed begrijpen en uit kunnen dragen?



Aanmoediging

Als je als manager werkt met een coachende aanpak en het voorbeeld geeft voor het leiderschap dat past bij onze cultuur, worden mijn kwaliteiten dan echt gezien en gehonoreerd, in bijv. speciale opleidingen of trainingen zodat ik mij nog verder kan ontwikkelen?



Knijpen

Kan je als manager je medewerkers het juiste gereedschap bieden en voldoende collega’s om hun werk goed te doen? Als individuele of team successen geboekt worden, is er dan ook gelegenheid om dat regelmatig te vieren?



Samenwerking

Is het mogelijk om aan te sluiten bij cross functionele teams, in samenwerkingsprojecten die afdeling overstijgend of organisatie-breed zijn?



Voor sommige CEO’s is medewerkerstevredenheid belangrijker dan medewerkersbetrokkenheid. In een gesprek met een leider van een beursgenoteerd bedrijf hoorde ik hem serieus voorstellen de nieuwe telefoon uit te reiken vlak voor de meting van de tevredenheid. Hij verwachtte dan een groenere score op het dashboard. Deze CEO was dol op tevredenheidsonderzoeken. Hij was meer geïnteresseerd in resultaatscijfers dan de werkelijke betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf.



Zinvol werk in een cultuur waarin betrokkenheid hoog op de lijst staat zorgt dat mensen langer zullen blijven. Wij zien dat het lang niet alle organisaties lukt om aantrekkelijk voor hun managers te zijn en een hoge mate van betrokkenheid oproepen. Wat zou jouw organisatie kunnen helpen om de betrokkenheid te vergroten? Doorsturen Reageer

