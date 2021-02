Angst doet kopen Door: Phil Kleingeld, 04-02-2021, 12:14 uur Angst Als je gisteren niet meer bij de je digitale bankrekening kon komen, voor gesloten deuren bij je bank kwam te staan, je geen euro’s meer uit de flappentapper kon trekken, bankpasjes en creditcards niet meer werkten en je geen geld in huis had, hoe zou je dan nu in je levensonderhoud voorzien?’



Je realiseert het je misschien niet, maar angst is goed voor een biljoenen omzet! Dat is duizenden keren een miljard aan doekoes. Neem alleen maar de omzet in voedingssupplementen. Die bedroeg in 2020 ruim 135 biljoen dollar en Covid doet daar naar verwachting in 2021 ruim 10% bij! We hebben het dan nog niet over de meestal kostbare bom- en tornadobestendige schuilplaatsen, de miljarden alarminstallaties in huizen en bedrijven, de verzekeringspremies, de wapens die privé en door landen worden aangekocht, de voedsel- en watervoorraden die worden gekocht zonder ze direct nodig te hebben en ga zo nog maar even door.



Schaarste drijft



Angst is een van de krachtigste koopmotieven waar marketeers slim op inhaken. Mensen zijn bang om ziek te worden, gewond te raken, voor binnenvallende vijanden en dieven, als de dood om kostbare bezittingen kwijt te raken, van honger te sterven en Joost mag weten waarvoor wij nog meer bang voor zijn.



We lopen ons niet dagelijks grote zorgen te maken over alle ellende die een mens kan overkomen want veel van de genoemde angsten kopen wij gewoon af via de aanschaf van producten en diensten. Als we daar het geld voor hebben. De 6 andere manieren om jouw koopgedrag te beïnvloeden laten we verder even buiten beschouwing.



Schaarste is een van de grootste drijfveren, zo niet de grootste, die achter angst verscholen gaat. We zagen dat bij de uitbraak van Corona gebeuren. Hele volksstammen kochten karrevrachten met wc-papier, paracetamol, water en blikgroenten en de prijzen rezen de pan uit. De schaarste aan mondkapjes leverde hetzelfde beeld op. Ons onderbewuste, verantwoordelijk voor waarschijnlijk 99% van alle beslissingen die we nemen, wordt handig door marketeers beïnvloed om ons vooral de indruk te geven dat een bepaalde dienst of bepaald product schaars is en om die reden moet worden aangeschaft. Exclusiviteit bereik je ook door een hoge prijs. We weten dat gratis niets kan zijn en dat een merkparfum erg duur is, ook al zijn de productiekosten vaak niet meer dan 1,50 euro. (De vloeistof is het goedkoopste onderdeel. Het flesje is het duurst!)



Wat zou jij doen?



Terug naar de vraag bovenaan dit artikel. Wat is jouw antwoord? Onder alle inzendingen verloot ik 11 exemplaren van mijn boek ‘Een blind paard kan niet fout lopen’. Daarin kun je lezen hoe je je angsten kunt overwinnen, schaarste tegen te gaan of gewoon te accepteren en, als je van plan bent nog eens de Camino de Santiago of een andere lange afstand te lopen, je er de nodige voorpret aan kunt beleven.



Stuur jouw reactie, met je contactgegevens, naar info@rentapen.nl. Je hebt daar tot 18 februari de tijd voor. Ik ben benieuwd!



Over de auteur:

Phil H. Kleingeld is auteur, ghostwriter en columnist, Onder de naam Rent-a-Pen verzorgt hij workshops in hedendaagse digitale en analoge communicatievormen waaronder sociale media. Phil is daarnaast spreker en auteur van 24 boeken op het gebied van zakelijke communicatie zoals netwerken, verkoop, telefonische communicatie, relatiebeheer, time management, marketing en schriftelijke communicatie.



Een van de specialisaties van Phil is het verzorgen van workshops over sales gerelateerde onderwerpen als Neuroselling, Storytelling en Offertes omzetten in opdrachten.



