OOBE maar dan wel PnP Door: Aart Pijl MCM MA CMC , 20-10-2020, 17:22 uur Tijdens een innovatieconferentie vroeg een CEO mij: ‘Aart hoe kom jij steeds aan die out-of-the-box ideeën’? Mijn antwoord was: ‘ik heb geen box’. Veel leiders zoeken de sleutel tot innovatie in het out-of-the-box-denken, maar misschien moeten we dat dozengedoe wel afschaffen.









Niks mis met een doos?

Wiskunde, biologie en natuurkunde zijn goed georganiseerde wetenschappen. Om de grote hoeveelheid informatie in deze vakgebieden te begrijpen zijn afspraken, grenzen en aannames van groot belang. Het zijn richtlijnen en zonder richtlijnen kan je te ver gaan en fouten maken.

Afdelingen als financiën, administratie en inkoop koesteren hun zorgvuldig opgebouwde dozen. Afdelingen als marketing, R&D en HR worden vaak als meer out-of-the-box gelabeld. Mijn ervaring is dat dozen beschadigen en scheuren. Dat roept bij de eerst genoemde afdelingen frustratie en woede op, die helaas door de tweede groep niet goed ingeschat en begrepen worden.



In de doos rondneuzen

Een doos meteen maar afbreken of er gelijk uitspringen vermindert mogelijk ideeën en oplossingen die je alleen kunt vinden als je in de box blijft. Hoe kunnen we beter profiteren van wat al wel werkt? Bedenkt niet: ‘wat werkt niet’, maar ‘wat werkt wel’. Wat vraagt slechts om een verbetering? We weten vaak nog te weinig over de bestaande box. Onderzoek de niet-begrepen onderdelen, de slecht gecommuniceerde ervaringen en vergroot de kennis over de bestaande box.



Nieuwe-box-denken als schat

Begin niet helemaal opnieuw, kijk eerst naar de oude doos. Welke inzichten levert dat op? Wat werkt goed? Wat niet? Als je weet wat goed is aan de oude doos is het mogelijk een nieuwe te ontwerpen met beheersbare en meetbare grenzen en beperkingen. verticaal denken kan je vergelijken met hetzelfde gat dieper graven om de schat te vinden.



Andere dozen bestuderen

Met een blije doos is het toch goed om in de omgeving goed rond te blijven kijken, snelle veranderingen vragen om alert te blijven. Loop eens een dag mee met iemand van een andere afdeling en kijk eens naar de kleur van het gras aan de andere kant van het hek in die andere doos. Het levert je een beter begrip op, je ziet overeenkomsten, je ziet aanleidingen om zaken te integreren of opnieuw in te richten. Wij raden ook vaak aan om de eigen leveranciers eens wat langer te bezoeken om dozen te delen en hun dozen te begrijpen.



No-box – free style?

Open denken zonder grenzen, zijn een ware uitdaging met een enorme hoeveelheid potentiele risico’s. Alles kan op elk moment fout gaan. Geen doos die enige vorm van bescherming biedt. In de praktijk is er altijd wel beleid en zijn er principes, bijv. gekoppeld aan vaste banen voor medewerkers en werkafspraken. Sommige organisaties geven medewerkers bijv. 10% van hun tijd om zonder regels te werken aan verkennende no-box projecten.



Hardware en software ervaringen graag PnP

OOBE, spreek uit OO-Bee, Out-Of-the-Box Experience is de ervaring van het in gebruik nemen van een nieuwe computer of softwarepakket, nl. kant-en-klaar, zonder dat er een deskundige aan te pas hoeft te komen. De eerste indruk van een dergelijk product is gemak. Je krijgt er makkelijke instructies bij, die logisch zijn voor de gebruiker. Alles werkt meteen als je het aansluit, Plug and Play, vaak afgekort als PnP.



De echte behoefte van leiders

Veel echte out-of-the-box-denkers zijn niet zo geschikt om binnen grote organisaties te werken. Dat schuurt wederzijds.. Wel is vernieuwing ook voor deze grote organisaties een levensader. Nieuwe ideeën zijn nodig om toekomstbestendig te zijn. Maar dat kan vaak al door dieper te graven. As je werkelijk een heel nieuw idee om wilt zetten in een geslaagde innovatie dan zal dat bijna altijd in vele dozen een hoop gerommel veroorzaken. Zelden zien we een PnP variant.



Supertip

Als het nodig is om je aan te passen, te vernieuwen, dan zijn er maar een paar smaken. Dit lijstje gebruik ik als managers en leiders ergens op stukgelopen zijn.



Een innovatie is een product van nieuwe combinaties, nl.:

1. We vinden een nieuwe markt

2. We introduceren een nieuwe productiemethode

3. We maken gebruik van nieuwe grondstoffen

4. We organiseren het op een nieuwe manier, in een andere branche, met een ander platform of een andere organisatie

5. We maken echt iets nieuws.



Dus geen doos-denken maar wel een paar afzetpunten. Een CEO was blij met dit verhaal.

Over de auteur:

Aart Pijl MCM MA CMC

Expert in teamontwikkeling, organisatie verandering en leiderschapsontwikkeling. Ruim 25 jaar helpt hij leiders met het bouwen van organisaties die commitment van medewerkers en klanten verdienen. Aart is mede-oprichter van Change Company. Auteur van de gratis online Teamontwikkeling Praktijkgids. Laatste weblogs OOBE maar dan wel PnP Drie Grote Vragen die we onszelf zouden moeten stellen Leiderschapslessen uit de natuur (deel 2) Er zijn nog geen reacties.

