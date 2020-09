Waar je niks aan hebt en misschien toch weer wel…. Door: Aart Pijl MCM MA CMC , 03-09-2020, 22:18 uur Wanneer het je flink tegenzit, dan bereik je soms een stressniveau waarop je niet meer lekker kan denken. Je hebt dan geen toegang meer tot je hele brein en vervalt in een primaire modus, ‘Schiet mij maar lek’.

Maar er is hoop. Als je merkt dat het die richting op gaat dan helpt het als je de volgende teksten te voorschijn tovert.







Alles in het leven is tijdelijk

Alleen omdat het leven op dit moment niet gemakkelijk is, wil dat nog niet zeggen dat je niet meer kunt lachen. Elke keer dat het regent, stopt het ook weer met regenen. Iedere keer dat het donker wordt, wordt het ook weer licht, elke ochtend weer. Niets duurt voor altijd. Dus als het nu goed gaat, geniet er dan van. Het zal niet eeuwig duren. Maar als het je nu slecht gaat, gaat dat ook weer voorbij.



Pijn hoort bij groeien

Soms sluit het leven deuren omdat het tijd is om vooruit te gaan. En dat is een goede zaak. Meestal verhuizen we alleen maar omdat de omstandigheden ons daartoe dwingen. Er zijn twee soorten pijn: pijn die pijn doet en pijn die je verandert. Alleen omdat je het moeilijk hebt, wil nog niet zeggen dat je faalt. Elk succes vraagt een soort waardige strijd om dat voor elkaar te krijgen.



Littekens zijn symbolen van je kracht

Een litteken betekent dat de pijn voorbij en de wond gesloten is. Het betekent een overwinning op de pijn, een les is geleerd, je ben verder gegaan en sterker geworden. Een litteken is een tatoeage waar je trots op kunt zijn. Je kunt de littekens in je leven niet laten verdwijnen, maar je kunt de manier waarop je er naar kijkt veranderen. Zie ze als een teken van kracht en niet van pijn.



Piekeren en klagen verandert niets aan de werkelijkheid

Degenen die het meest klagen, bereiken het minst. Het is altijd beter om te proberen iets te doen en te falen, dan niets te doen. Het is niet voorbij als je een keer hebt verloren, het is wel voorbij als je niets anders doet dan klagen. Vandaag klagen over gisteren maakt morgen niet rooskleuriger. Neem actie. Weet dat echt geluk pas begint te komen als je stopt met klagen over je problemen en je dankbaar begint te worden voor alle problemen die je niet hebt.



De negativiteit van andere mensen is niet jouw probleem

Wees zelf positief wanneer je omringt wordt door negativiteit. Glimlach, om je eigen enthousiasme vast te houden en je focus niet te verliezen. Ook al lijkt het persoonlijk, vat zaken niet persoonlijk op. Zelden doen mensen dingen vanwege jou, meestal doen ze dingen vanwege zichzelf. Je leven komt maar één keer langs, dit is het. Dus doe wat je gelukkig maakt en wees vaak bij de mensen die je blij maken.



Elke kleine strijd is een stap voorwaarts

In het leven gaat geduld niet over wachten, maar om het vermogen een goede houding vast te houden in de wetenschap dat je aan je dromen werkt en dat al dat werk de moeite waard zal zijn. Soms gaat het ten koste van je stabiliteit en comfort, het kan zelfs ten koste gaan van je nachtrust of relaties. Het kan ook meer eenzaamheid betekenen. Eenzaamheid is echter het geschenk dat ook geweldige dingen mogelijk maakt. Het geeft je de ruimte die je nodig hebt. Je gaat beseffen dat de strijd niet op het pad te vinden is, maar dat het juist het pad is. En het is het de moeite waard is.



Wat bedoeld is, zal uiteindelijk zijn

Je kunt dingen niet dwingen. Je kunt jezelf alleen maar gek maken door het te proberen. Op een gegeven moment moet je loslaten en dan is het wat het is. Stop met piekeren en twijfelen bij elke stap. Lach om de verwarring, leef bewust in het moment en geniet terwijl je leven zich ontvouwt. Je komt misschien niet precies terecht waar je wilt, maar je komt meestal uiteindelijk precies aan waar je moet zijn.



Het beste wat je kunt doen, is doorgaan

Wees niet bang om weer op te staan en om het opnieuw te proberen, opnieuw te leven en opnieuw te dromen. Laat een harde les je hart en hoofd niet verharden. De beste lessen uit het leven worden vaak geleerd op de slechtste momenten en van de ergste fouten. Er zullen momenten zijn dat het lijkt alsof alles wat mogelijk fout kan gaan, ook echt fout gaat. En misschien heb je het gevoel dat je voor altijd vastzit, maar dat zit je niet. En als je zin hebt om te stoppen, onthoud dan dat het soms heel erg fout moet gaan voordat het goed kan gaan. Soms moet je het ergste doormaken om op het beste uit te komen.



Misschien wordt het leven wel zwaar overschat.



Over de auteur:

Aart Pijl MCM MA CMC

Expert in teamontwikkeling, organisatie verandering en leiderschapsontwikkeling. Ruim 25 jaar helpt hij leiders met het bouwen van organisaties die commitment van medewerkers en klanten verdienen. Aart is mede-oprichter van Change Company. Auteur van de gratis online Teamontwikkeling Praktijkgids. Laatste weblogs Waar je niks aan hebt en misschien toch weer wel…. Anderhalvemeter-klagen: helpt dat? Er zijn nog geen reacties.

