Kort door de bocht coaching? Door: Aart Pijl MCM MA CMC , 02-06-2020, 18:10 uur Veel managers zien zich zelf als coach en als voorbeeld voor hun medewerkers. Toch is niets menselijks hun vreemd. Namelijk gewoonten en natuurlijke neigingen.

Bij beperkt gebruikt is dit meestal effectief en plukt iedereen de vruchten daarvan. Overmatig gebruik van de volgende gewoonten kom ik in de praktijk vaak tegen.





Het zware werk doe je niet zelf

Door jarenlange ervaring heeft de manager ‘winnende manieren’ om iets aan te pakken. Het vinden van eigen manieren om antwoorden te vinden is voor medewerkers een belangrijk onderdeel van hun ontwikkeling en vaak ook de lol van het werk. Als coach laat ik mijn coachees altijd het zware werk doen. En ook medewerkers investeren veel meer in de acties en resultaten wanneer zij zelf het zware werk doen. Voor de manager geldt dan dat ze zelf geen extra taken aan hun takenlijst hebben toegevoegd wat natuurlijk vaak het geval is wanneer zij de probleemoplosser is.



Duivels advocaat

Altijd met de beste intentie speelde Henk advocaat van de duivel. Altijd en overal medewerkers wijzen op de fouten zodat ze nog beter hun best gingen doen. Hij had ook kunnen overwegen juist het tegenovergestelde te bekrachtigen. Medewerkers betrappen op wat ze goed doen. Dit geeft vaker de impuls om na te denken over wat je nog meer zou kunnen doen. En ook al ben je voor de duivel niet bang, wie wil er voor hem werken?



Smarties en advies

Jij weet iets en de ander weet het niet. Dan deel je je kennis en dan weten twee in plaats van een het. Bij een vraag van een medewerker geeft de manager antwoord. Bij ongevraagd advies speelt er wat anders. ‘Wijze mensen hebben geen advies nodig, en dwaze mensen nemen ze toch niet aan.’ Het is de uitdaging van de manager om niet gelijk advies te geven, maar de genialiteit van de medewerker naar voren te laten komen door vragen te stellen. De medewerker blijft centraal staan en ontdekt zijn eigen wijsheid. De manager luistert en stelt openvragen daar mee faciliteert zij het vinden van eigen antwoorden. Dit vraagt oefening van de manager.



Twee kanten

De van zelfsprekende neigingen en gewoonten van managers tegen het licht houden is een zeker een goede gewoonte. Het willen helpen van je medewerkers is ook geen slechte gewoonte. Het automatisch advies geven, jouw juiste aanpak en advocaat van de duivel spelen, ondanks alle goede bedoelingen, heeft voor de ontwikkeling van de medewerker maar ook van de ontwikkeling van de manager een keerzijde.

